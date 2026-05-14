Una fuga de agua inunda la rotonda de la Vileta y provoca importantes atascos

Una gran fuga de agua registrada este jueves en Camí de la Vileta de Palma ha inundado la rotonda de la Vileta y ha provocado importantes problemas de tráfico al coincidir con la salida de los colegios de la zona. La incidencia ha generado retenciones y complicaciones circulatorias en uno de los puntos con más movimiento del barrio, mientras la acumulación de agua ocupaba buena parte de la calzada y obligaba a extremar la precaución de conductores y peatones.

Según ha informado Emaya, se ha detectado "una avería en algún punto de la conexión próxima al Camí de la Vileta". La empresa municipal ha movilizado a todos los equipos disponibles para tratar de localizar el origen exacto del problema y acometer la reparación lo antes posible. "Todas las brigadas de Emaya que se encuentran de servicio se han desplazado a la zona para proceder a la localización y reparación de la avería", ha señalado la empresa.

La fuga de agua ha provocado importantes retenciones. / Manu Mielniezuk / MANU MIELNIEZUK

La magnitud de la fuga ha obligado también a desplegar a la Policía Local, que se ha hecho cargo de la regulación del tráfico ante el riesgo que supone la acumulación de agua en la calzada.

Restablecer la normalidad circulatoria

A la espera de concretar el alcance exacto de la rotura y el tiempo que llevará repararla, la empresa pública se centra en controlar la fuga y restablecer la normalidad circulatoria cuanto antes.

Hay que recordar que Emaya ya tuvo que actuar para solventar una avería registrada la madrugada del martes al miércoles en el Camí de Jesús, que provocó problemas de suministro de agua en varios barrios de Palma y afectó a unos 650 abonados.