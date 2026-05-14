Dia abre dos nuevos supermercados en Palma: ubicación, horario y descuentos para los vecinos del barrio

Dia sigue avanzando en su misión de consolidar su modelo de proximidad a nivel nacional y, más concretamente, en Mallorca. Las tiendas están ubicadas en Carrer de Jaume Balmes, 32, y Av. Gaspar Bennazar, Arquitecte, 18.

Los nuevos establecimientos, que abrieron sus puertas el pasado 6 de mayo y hoy 13 de mayo, cuentan con un surtido compuesto por cerca de 4.800 y 3.800 referencias. Con estas nuevas aperturas, Dia abre sus primeras dos tiendas en Palma, alcanzando las tres en Mallorca y las seis en las Islas Baleares.

Esta nueva apertura supone un paso más en la consolidación del modelo de proximidad de Dia en la región y refleja la apuesta de la compañía por el impulso del empleo y la dinamización de la economía local. Así, las nuevas tiendas contarán con siete y ocho empleados, ocho de ellos de nueva contratación, reforzando el compromiso de Dia con la generación de puestos de trabajo en los territorios en los que opera.

Además, con el objetivo de estar cada día más cerca de las personas mediante un servicio de calidad al alcance de todos, los vecinos del barrio podrán disfrutar de descuentos del 25% en las secciones de fruta, verdura, panadería y bollería durante el primer mes desde la inauguración del establecimiento. Asimismo, los clientes de Club Dia podrán disfrutar de un 5% de descuento en todas las compras también durante cuatro semanas, que se acumula en el monedero ‘Wallet’ de la App Dia.

Horario de los supermercados Dia en Palma

El horario de apertura al público de estas nuevas tiendas es de 9:00 a 21:30 de lunes a sábado y de 9:00 a 14:00 los domingos.