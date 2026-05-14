Convocan una performance para exigir un gran parque en la fachada marítima de Palma
Vecinos de Ses Veles proponen una "plantada de carteles" este sábado para reclamar una auténtica zona verde junto a GESA sin aparcamientos y nuevas edificaciones
La asociación de Vecinos Ses Veles y la plataforma Parc Sí han convocado este sábado 16, a las 12.00 horas, una performance reivindicativa en el espacio libre de la calle Joan Maragall para reclamar que estos solares de la fachada marítima de Palma junto al edificio de GESA se destinen íntegramente a un gran parque urbano, sin nuevos equipamientos ni aparcamientos. En este sentido, proponen una "plantada de carteles" para visibilizar su reivindicación.
Las entidades vecinales sostienen que el único volumen edificado de la zona debería ser el inmueble de José Ferragut, al considerar que ya cubre las ratios urbanísticas de equipamientos con una superficie aproximada de 15.000 metros cuadrados. Además, recuerdan que a poca distancia ya existe otro equipamiento destinado a oficinas municipales, por lo que, a su juicio, no hay necesidad de seguir construyendo en primera línea.
La acción servirá para marcar sobre el terreno el perímetro que ocuparían los dos equipamientos previstos y mostrar así qué espacio libre quedaría realmente disponible para el uso ciudadano. En marzo ya celebraron una cadena humana para rechazar el proyecto del Consistorio, que incluye la construcción de dos edificios de poca altura junto a GESA y 700 plazas de aparcamiento subterráneo.
Las asociaciones denuncian además que, a día de hoy, sigue sin conocerse cómo quedará finalmente este entorno estratégico del litoral de Palma, ya que todavía no se ha hecho público el proyecto ganador del concurso de ideas para la reforma de GESA. "Si construyen, no queda parque", advierten. "Queremos disfrutar de un espacio libre en primera línea sin aparcamientos", destacan en alusión al proyecto de construir 700 plazas subterráneas en esa zona.
"Volvemos a hace 20 años"
También reclaman que se escuche a los residentes del barrio y lamentan que la situación vuelva a un punto ya superado hace años. "Los vecinos queremos ser escuchados", subrayan. "Pero desgraciadamente, volvemos a la casilla de salida de hace 20 años", añaden.
Tanto Ses Veles como Parc Sí advierten de que mantendrán la presión "con firmeza y constancia" hasta lograr que este ámbito se convierta en un gran parque público para toda la ciudad.
- La promotora que construirá 166 alquileres 'asequibles' en Palma los alquila en Madrid por hasta 1.800 euros al mes
- Anatolia, el restaurante que elevó el kebab a clásico gastronómico
- Llevarán a Cort a la Fiscalía Anticorrupción si no cierra ya las gasolineras de Avingudes y Progrés
- La historia detrás de UETAM, la calle que pocos saben descifrar
- Gran Fira del Col·leccionisme Ciutat de Palma, una feria para perderse entre tesoros ‘vintage’
- Un árbol de grandes dimensiones se desploma en Palma y obliga a cortar el tráfico
- Ben Amics cancela definitivamente la verbena del Orgullo tras la oferta de Cort: elegir el color con el que iluminar el castillo de Bellver y hacerse una foto con el alcalde
- Un vecino de Son Ferriol lleva siete años denunciando los daños que le ocasiona un árbol sin que Cort le haga caso