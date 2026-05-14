Convocan una performance para exigir un gran parque en la fachada marítima de Palma

La asociación de Vecinos Ses Veles y la plataforma Parc Sí han convocado este sábado 16, a las 12.00 horas, una performance reivindicativa en el espacio libre de la calle Joan Maragall para reclamar que estos solares de la fachada marítima de Palma junto al edificio de GESA se destinen íntegramente a un gran parque urbano, sin nuevos equipamientos ni aparcamientos. En este sentido, proponen una "plantada de carteles" para visibilizar su reivindicación.

Las entidades vecinales sostienen que el único volumen edificado de la zona debería ser el inmueble de José Ferragut, al considerar que ya cubre las ratios urbanísticas de equipamientos con una superficie aproximada de 15.000 metros cuadrados. Además, recuerdan que a poca distancia ya existe otro equipamiento destinado a oficinas municipales, por lo que, a su juicio, no hay necesidad de seguir construyendo en primera línea.

La acción servirá para marcar sobre el terreno el perímetro que ocuparían los dos equipamientos previstos y mostrar así qué espacio libre quedaría realmente disponible para el uso ciudadano. En marzo ya celebraron una cadena humana para rechazar el proyecto del Consistorio, que incluye la construcción de dos edificios de poca altura junto a GESA y 700 plazas de aparcamiento subterráneo.

Cartel de la convocatoria de este sábado. / DM

Las asociaciones denuncian además que, a día de hoy, sigue sin conocerse cómo quedará finalmente este entorno estratégico del litoral de Palma, ya que todavía no se ha hecho público el proyecto ganador del concurso de ideas para la reforma de GESA. "Si construyen, no queda parque", advierten. "Queremos disfrutar de un espacio libre en primera línea sin aparcamientos", destacan en alusión al proyecto de construir 700 plazas subterráneas en esa zona.

"Volvemos a hace 20 años"

También reclaman que se escuche a los residentes del barrio y lamentan que la situación vuelva a un punto ya superado hace años. "Los vecinos queremos ser escuchados", subrayan. "Pero desgraciadamente, volvemos a la casilla de salida de hace 20 años", añaden.

Tanto Ses Veles como Parc Sí advierten de que mantendrán la presión "con firmeza y constancia" hasta lograr que este ámbito se convierta en un gran parque público para toda la ciudad.