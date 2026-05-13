Un vecino de Son Ferriol lleva siete años denunciando los daños que le ocasiona un árbol sin que Cort le haga caso

Un vecino de Son Ferriol lleva siete años sufriendo los daños que le está ocasionando un árbol que está plantado en la calle, propiedad del Ayuntamiento de Palma, cuyas raíces están entrando en su domicilio y le ocasionan importantes desperfectos, que ha tenido que solucionar pagándolo de su bolsillo.

El hombre, de nombre José María Pineda, asegura que ha tenido que realizar varias obras de reparación por los daños que ocasionan las raíces al ir creciendo y que los costes de estas obras las ha tenido que asumir de su propio bolsillo. Aunque intentó reclamar al Ayuntamiento, al final renunció a ello antes las dificultades que suponía seguir adelante con esta reclamación a la administración.

Las raíces pasan por debajo de la arqueta / .

"Frente a la puerta de mi garaje hay un árbol de grandes dimensiones cuyas raíces invaden periódicamente la conducción de aguas fecales de mi vivienda. Esta situación ha provocado durante años atascos, filtraciones, malos olores, salidas de aguas residuales y daños continuos en el interior del garaje", asegura el afectado.

José María Pineda reside en la calle Brotera, en una vivienda adosada. Frente a la puerta del garaje de su casa el Consistorio de Palma plantó un árbol para embellecer la acera, pero que para él le ha supuesto una verdadera tortura.

Este vecino de Son Ferriol lleva siete años sufriendo este problema y se queja de que el Ayuntamiento, al que se ha dirigido varias veces para explicar lo ocurrido, no le ofrece ninguna solución. Y mientras va transcurriendo el tiempo las raíces del árbol van creciendo cada vez más, invadiendo la parte inferior de su vivienda. Las raíces buscan su espacio y ello ha supuesto daños en el suelo del garaje, que incluso provocó que tuviera que ser embaldosado de nuevo.

José María explicó que este problema empezó en el año 2019, cuando se detectó que el suelo del garaje empezaba a levantarse y no se sabía la causa. Se comprobó a través de la tanqueta que había raíces que nacían del árbol que estaba plantado en la calle.

El árbol está plantado en la acera de la calle / ,

Técnicos del departamento de mantenimiento de jardines han acudido varias veces a este domicilio de Son Ferriol. Han comprobado que, en efecto, las raíces del árbol se extienden cada vez más por debajo de los tubos de desagües de las aguas fecales del domicilio, pero al afectado no le han propuesto ni una sola solución. “Me dicen que están estudiando el tema, pero pasan los años y no me han planteado ninguna solución. Mientras tanto el problema es cada vez mayor porque las raíces no dejan de crecer y de invadir mi casa”, asegura el afectado. “Resulta indignante que un vecino tenga que soportar durante tanto tiempo daños reiterados en su vivienda, gastos constantes y problemas de salubridad sin recibir una respuesta efectiva por parte de la administración.

No estoy pidiendo privilegios, únicamente una solución definitiva a un problema que lleva demasiado tiempo perjudicando mi vivienda y mi calidad de vida”, asegura el afectado.

Para José María Pineda la solución pasa por quitar este árbol, ya que si se deja que siga plantado frente a la puerta de su garaje las raíces no dejarán nunca de crecer y los daños serán mucho más graves. El afectado no sabe cuanto dinero lleva gastado para reparar los daños que le está ocasionando el árbol, pero afirma que suma “varios miles de euros porque realizar obras en casa suelen ser muy caras”.

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El propietario de esta casa de Son Ferriol aún no ha perdido la esperanza de que el Ayuntamiento de Palma cambié de actitud y no le ignore. “Espero que me den una solución definitiva porque no hay derecho que lleve casi siete años denunciando lo que está ocurriendo en mi casa y desde el Ayuntamiento nadie me está haciendo caso”.