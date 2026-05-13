El PSOE critica los "precios astronómicos" de la promotora que construirá alquileres asequibles en Palma

El PSOE de Palma ha denunciado los "precios astronómicos" que Locare cobra por los alquileres asequibles que ha construido en Madrid, con rentas que alcanzan los 1.800 euros. Hay que recordar que esta misma promotora levantará próximamente 166 alquileres de precio limitado en dos solares municipales de Palma que Cort le adjudicó durante 75 años.

Los socialistas recuerdan que ya advirtieron hace un año de que los supuestos alquileres de precio limitado previstos sobre suelo municipal acabarían situándose en una horquilla de entre 1.000 y 1.600 euros, muy por encima de los 600 a 1.000 euros anunciados entonces por el alcalde, Jaime Martínez. A juicio del PSOE, el ejemplo de Madrid respalda sus palabras.

"Se confirma que el alcalde ha regalado solares a promotores privados para que hagan negocio a costa de la gente que quiere vivir en Palma", ha destacado el portavoz del PSOE de Palma, Francesc Dalmau.

El partido pone el foco en que Locare está comercializando en Madrid viviendas de precio limitado con "precios astronómicos" y denuncia que el coste final se dispara por la suma de conceptos añadidos. Según explica, a la renta base se incorporan "anejos vinculados" como plazas de aparcamiento y trasteros, además de gastos de sostenimiento e impuestos. "Esto hace que el precio final, que es el que van a pagar los inquilinos, se dispare", subraya Dalmau.

Los socialistas aseguran además que ya alertaron de este riesgo cuando se adjudicaron los solares y que entonces fueron acusados de difundir bulos. "En su momento, se nos acusó de promover bulos y de mentir cuando, en realidad, quien está engañando a la ciudadanía es el alcalde", afirman.

"Urbanismo a la carta para unos pocos"

Ante esta situación, el PSOE exige al equipo de gobierno que rectifique el rumbo, anule la adjudicación y entregue los solares al Ibavi para que allí se construya vivienda protegida. "Tienen que dejar de hacer un urbanismo a la carta para que unos pocos promotores se lucren", reclama Dalmau. A su juicio, el modelo elegido por Cort no resolverá el problema de acceso a la vivienda de la mayoría social, sino que favorecerá promociones "inaccesibles" para buena parte de los residentes.

Dalmau concluye que el alcalde está impulsando "una ciudad para unos pocos", pensada para quienes tienen más recursos y alejada de las necesidades reales de la población trabajadora. "Promueven pisos de lujo que no podrá comprar la gente de aquí", denuncia el PSOE, que acusa al gobierno municipal de vivir "en un mundo paralelo" y de no afrontar los problemas cotidianos de la ciudadanía.

Está previsto que las obras arranquen en junio en un solar de la calle Bisbe Arnau Albertí, junto al Velòdrom Illes Balears, donde se proyectan 86 viviendas; y en otro de la calle Isabel Villena, 6, en el barrio de Son Ferragut, con 80 pisos. Ambos edificios serán construidos por Locare gracias a la cesión del derecho de superficie de las parcelas públicas por parte del Consistorio.