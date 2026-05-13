La promotora que construirá 166 alquileres "asequibles" en Palma los alquila en Madrid por hasta 1.800 euros al mes

La promotora que levantará 166 pisos de alquiler de precio limitado en Palma los comercializa en Madrid por rentas que alcanzan los 1.800 euros al mes. Locare, a la que el Ayuntamiento adjudicó dos solares municipales durante 75 años, ya ha desarrollado promociones similares en la capital que comercializa a través de Alkira Living. En su página web desfilan anuncios de viviendas de precio limitado a partir de 950 euros mensuales en los casos más económicos, pero los más caros casi duplican esa cifra.

Las dos promociones de Palma serán el primer paso tangible del plan municipal para ampliar la oferta de alquiler a precio tasado en plena emergencia habitacional. Está previsto que las obras arranquen en junio en un solar de la calle Bisbe Arnau Albertí, junto al Velòdrom Illes Balears, donde se proyectan 86 viviendas; y en otro de la calle Isabel Villena, 6, en el barrio de Son Ferragut, con 80 pisos. Ambos edificios serán construidos por Locare gracias a la cesión del derecho de superficie de las parcelas públicas por parte del Consistorio.

El precio de los futuros alquileres ya ha sido motivo de bronca en el Ayuntamiento después de que el PSOE de Palma advirtiera el año pasado de que se dispararían hasta los 1.600 euros, incluyendo gastos de comunidad, IBI o tasa de basuras. Tomando como referencia los precios anunciados en la web de Alkira Living para las promociones de Locare en Madrid, esas rentas podrían llegar a ser incluso superiores pese a que los pisos de precio de limitado son considerados vivienda protegida.

Figuran pisos de uno y dos dormitorios por entre 1.500 y 1.605 euros al mes, con superficies entre los 35 y los 78 metros cuadrados, mientras que las viviendas de dos y tres habitaciones (en torno a 80 metros cuadrados) se anuncian por importes de entre 1.730 y 1.840 euros. Son precios correspondientes a una promoción situada en la calle Marqués de Viana, "a diez minutos del paseo de la Castellana".

Requisitos

En el caso de las viviendas más caras, el anuncio detalla que el alquiler base es de 1.175 euros al mes, pero a esa cantidad se le añaden 321 euros por anejos vinculados —plaza de aparcamiento y trastero—, otros 249 euros de "gastos de sostenimiento" y otros 83 de impuestos. Es decir, el precio final se dispara muy por encima de la renta inicial. Además el inquilino debe pagar una fianza cercana a los 1.500 euros.

Alkira Living también comercializa alquileres de precio limitado más asequibles, aunque se encuentran fuera de Madrid, como una promoción en Valdemoro en la que solo queda una vivienda de tres habitaciones y 76 metros cuadrados disponible por 1.411 euros mensuales. De nuevo el precio base es relativamente bajo, 903 euros, pero se dispara sumando gastos, impuestos y anejos vinculados. Próximamente comercializarán otro desarrollo en Vicálvaro cuyos alquileres alcanzarán los 1.560 euros mensuales.

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En cuanto a los requisitos para acceder a estas viviendas de precio regulado, en la web se especifica que los ingresos de los futuros inquilinos no deben superar 7,5 veces el IPREM y ningún miembro de la unidad familiar puede ser propietario ni tener derecho de uso o disfrute sobre otra vivienda en España.