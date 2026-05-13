La Policía Local de Palma evita la okupación de una casa en Camí de Jesús

La Policía Local de Palma evitó el pasado 2 de mayo la okupación de una casa en el Camí de Jesús. Los agentes acudieron al lugar alertados por los vecinos y confirmaron que varias personas se habían instalado allí tras forzar la puerta. Los intrusos manifestaron que llevaban tres días viviendo en ese domicilio, pero los policías pudieron confirmar que habían entrado esa misma mañana, por lo que pudieron expulsarles.

Según informa la Policía Local, la intervención se produjo después de que el 092 recibiera el pasado 2 de mayo por la tarde un aviso de un vecino del Camí de Jesús que alertaba de que varias personas habían entrado en una casa tras forzar el candado de la puerta. Una dotación de la Unitat de Seguretat Integral (Usei) contactó con los okupas, que manifestaron que llevaban tres días viviendo allí, por lo que mantenían que no podían expulsarles. Sin embargo, los agentes contactaron con varios vecinos y otros testigos, que confirmaron que habían entrado esa misma mañana.

La Policía controló que en la casa había varios adultos y siete menores. Algunos de ellos mantenían una actitud desafiante ante los agentes, por lo que solicitaron el apoyo de otras unidades de refuerzo. Los policías informaron a los okupas de las pruebas recabadas y de las consecuencias legales que podría tener su conducta y consiguieron que abandonaran la casa voluntariamente.

Noticias relacionadas

Tras contactar con el dueño de la casa, que vive en Madrid y puso una denuncia, se aseguró a entrada con un nuevo candado. La Sala de Atestados de la Policía Local realizó diligencias por un delito de usurpación de inmueble, que fue trasladada a la Policía Nacional y al juzgado.