Pan gratis los domingos: una panadería de Palma regala 50 barras por tienda

Bajar a por el pan del domingo puede volver a ser un pequeño acontecimiento. La panadería Levaduramadre ha lanzado una promoción con mucho gancho: regalará pan gratis todos los domingos en sus tiendas durante casi un mes.

La campaña arrancará el domingo 17 de mayo y se repetirá los días 24 y 31 de mayo y 7 de junio. Cada tienda entregará de forma gratuita las primeras 50 barras Espiga, uno de los productos más reconocibles de la marca, hasta fin de existencias.

'Domingos de Pan'

La mecánica de la promoción 'Domingos de Pan' es sencilla: llegar a la tienda, pedir la barra Espiga y, si todavía quedan unidades disponibles dentro de la promoción, llevársela sin pagar.

La oferta se aplicará en todas las tiendas de Levaduramadre en España

La compañía quiere recuperar un gesto muy de casa: comprar pan recién hecho antes de la comida familiar del domingo. Ese ritual, que durante años ha formado parte de la vida de barrio, ha ido perdiendo peso entre prisas, supermercados y panes industriales.

Con esta acción, Levaduramadre busca que el pan artesano vuelva a ocupar sitio en la mesa. Y lo hace con una propuesta directa: regalarlo.

Una campaña pensada para llenar obradores

La barra Espiga está elaborada con masa madre y métodos de panadería artesana. Según la marca, la iniciativa no pretende ser solo una promoción puntual, sino una invitación a redescubrir el sabor y el aroma del pan recién hecho.

“Queremos que la barra Espiga vuelva a ser la protagonista indiscutible de la mesa dominical”, señalan desde Levaduramadre.

Fechas clave para no quedarse sin pan

La campaña “Domingos de Pan” se celebrará durante cuatro domingos consecutivos:

17 de mayo

24 de mayo

31 de mayo

7 de junio

En cada jornada habrá 50 barras gratis por tienda, siempre hasta fin de existencias.

Tiendas en Mallorca

Levaduramadre es una cadena de panaderías presente en numerosos puntos de España. En Mallorca dispone de una tienda en Palma, ubicada en la carretera de Valldemossa, núm. 8, inaugurada en marzo de 2025.