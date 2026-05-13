Las obras para acabar la reforma del Baluard del Príncep empezarán antes del 27 de mayo

La Junta de Govern del Ayuntamiento de Palma ha aprobado este miércoles el inicio de la segunda fase del contrato de asistencia técnica vinculada a las obras de restauración y rehabilitación del Passeig de Ronda en las murallas de Palma, en el sector del Baluard del Príncep. Dicho acuerdo supone un trámite clave que permite activar la dirección facultativa y la supervisión técnica necesarias para afrontar la fase final de ejecución del proyecto.

Además, fija como fecha máxima para el reinicio de las obras el próximo 27 de mayo de 2026, siendo la fecha prevista de inicio el día 21.

Según ha recordado la portavoz municipal, Mercedes Celeste, en rueda de prensa, este proyecto arrastraba una situación compleja desde hace años, después de que las obras quedaran paralizadas.

Con el objetivo de desbloquearlo y garantizar su finalización, Cort impulsó un protocolo de colaboración con el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, por el cual poder reactivar las actuaciones pendientes y avanzar hacia la culminación definitiva de las obras.

Tras la adjudicación, el pasado mes de abril, de las obras por parte del Ministerio, este miércoles se da un paso más con la activación de la asistencia técnica necesaria para acompañar y supervisar su ejecución hasta la finalización definitiva.

La intervención permitirá completar la urbanización y restauración del foso, culminar la recuperación del Passeig de Ronda, mejorar los accesos y ejecutar el edificio de recepción contemplado en el proyecto.

Adjudicación de la redacción del proyecto de reurbanización del sector Llevant

También la Junta de Govern ha adjudicado este miércoles el contrato para la redacción del proyecto de urbanización y documentación ambiental de la zona B de la Unidad de Actuación UE/71-03 del sector de Llevant, que comprende una parte de la fachada marítima de Palma.

Cabe recordar que esta unidad de actuación se divide en dos zonas. La zona A, que incluye las parcelas situadas entre la calle Joan Maragall y el edificio de Gesa, y cuya urbanización se desarrollará en el marco del concurso de ideas convocado; y la zona B, en el área este el edificio, que acogerá la apertura de nuevos viales peatonales y la prolongación de la calle Callao.