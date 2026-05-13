Luz verde al bosque urbano de El Tirador de Palma que conectará el Passeig Mallorca con el parc de sa Riera

La reforma del antiguo Velódromo de El Tirador, en el barrio de es Fortí, ultima su tramitación para convertirse en un bosque urbano que conectará el Passeig Mallorca y el parc de sa Riera. La Junta de Govern ha aprobado este miércoles el proyecto básico para reconvertir este histórico recinto, cerrado y en desuso desde 1973, en una gran zona verde abierta a los ciudadanos. Está previsto que las obras empiecen en el primer trimestre de 2027.

La actuación contará con un presupuesto de 3,6 millones de euros y combinará la recuperación ambiental del espacio con la rehabilitación de los elementos patrimoniales del conjunto, declarado Bien de Interés Cultural (BIC). La portavoz municipal, Mercedes Celeste, ha defendido que se trata de una intervención de alcance medioambiental, urbano y social, al permitir recuperar un ámbito degradado y coser mejor distintos barrios de Palma.

El proyecto prevé la creación de un gran espacio verde naturalizado, concebido como bosque urbano, con el objetivo de reforzar la infraestructura verde de la ciudad, favorecer la biodiversidad y ampliar la oferta de espacios públicos de calidad. A la vez, se conservarán y rehabilitarán elementos históricos del recinto, como el Templete y la pista del velódromo, manteniendo su estructura original e integrándolos en el nuevo diseño del parque.

El velódromo de El Tirador se encuentra cerrado desde hace muchos años. / B. Ramon

La futura actuación también pondrá el acento en la accesibilidad y los usos ciudadanos. El plan incluye nuevos accesos, recorridos peatonales, zonas de estancia y una red de caminos que facilitarán la circulación por todo el recinto. Además, se construirán dos nuevas pasarelas para conectar con el parque del Canódromo y se reforzará la continuidad con sa Riera, completando así el gran eje verde de la llamada Falca Verda.

Elementos deportivos y zonas de descanso

Entre los equipamientos previstos figuran una plaza de acceso vinculada al edificio principal, un espacio de actividades en la antigua pista con áreas de juego, elementos deportivos, zonas de descanso y espacios polivalentes, además de una gran área de bosque naturalizado con usos lúdicos integrados en el entorno.

El ámbito total de actuación abarca 22.300 metros cuadrados, de los que 11.900 metros cuadrados se destinarán a zonas verdes, es decir, el 58,5% de toda la superficie.

Celeste ha resumido la filosofía del proyecto asegurando que refleja "el compromiso del Ayuntamiento de Palma con la creación de nuevos espacios verdes urbanos y con la transformación sostenible de la ciudad", una estrategia que, según ha dicho, tiene su máxima expresión en el futuro Bosque Metropolitano de Palma.