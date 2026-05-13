El grupo neonazi Núcleo Nacional convoca una concentración en Palma para defender sa Feixina

La Coordinadora Antifeixista de Mallorca ha acusado este miércoles al Ayuntamiento de Palma y a la Delegación del Gobierno de tolerar una concentración organizada por el grupúsculo neonazi Núcleo Nacional este domingo en el monumento de sa Feixina, construido durante la dictadura, para defenderlo.

En un comunicado, la plataforma ha criticado "la impunidad que otorgan las instituciones públicas a las expresiones fascistas" en las calles, "sea en Palma o en otras ciudades como Barcelona, Valencia o Madrid", y ha señalado la responsabilidad tanto del Delegado del Gobierno, Alfonso Rodríguez, como del alcalde de Palma, Jaime Martínez, de que esta concentración se celebre.

Núcleo Nacional es una organización monitorizada por las fuerzas de seguridad como grupo de ultraderecha juvenil y convocante de algunas protestas contra el PSOE en la calle Ferraz de Madrid, que se ha registrado como partido político bajo la denominación Noviembre Nacional.

La entidad ultra pretende mostrar su apoyo al obelisco después de que la Secretaría de Estado de Memoria Democrática acordara en marzo la inclusión de sa Feixina en el catálogo estatal de símbolos contrarios a la memoria democrática y ordenara su retirada pese a la oposición del gobierno municipal, que lo considera resignificado.

El obelisco fue erigido en 1948 para homenajear a las víctimas del hundimiento del crucero franquista Baleares por proyectiles republicanos en la noche del 5 al 6 de marzo de 1938 durante la batalla del Cabo de Palos.

Trece meses antes, el Baleares participó en el bombardeo de la población civil que huía de Málaga hacia Almería por la carretera litoral, un episodio conocido como 'La Desbandá'.

Los antifascistas han hecho "un llamamiento a la organización para dejar claro que en Mallorca no hay espacio para los neonazis", a la vez que han recordado que miembros de Núcleo Nacional forman parte "de Devenir Europeo, que reivindica el legado de Hitler".

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"Núcleo Nacional es una organización de abierto carácter neonazi, que durante los últimos meses se ha dedicado a hacer campañas de odio por todo el Estado", centradas en "la inmigración, llenas de mentiras y cifras falsas", y "ataques a la memoria antifascista" con pintadas en el busto de la represaliada por el franquismo Aurora Picornell, según ha relatado la Coordinadora.