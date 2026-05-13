Cort impulsa la reforma de la plaza del Mercat de Palma y la calle Unió con las obras previstas en noviembre

La plaza del Mercat y la calle Unió se preparan para una profunda transformación urbana. La Junta de Govern del Ayuntamiento de Palma ha aprobado este miércoles el convenio de cooperación con Emaya para licitar y ejecutar de forma conjunta las obras de remodelación de este ámbito, una actuación valorada en 4,4 millones de euros y llamada a mejorar la accesibilidad, la movilidad y la red de drenaje en pleno centro de la ciudad.

La previsión municipal es que las obras arranquen en noviembre de 2026, una fecha que, según ha explicado la portavoz del equipo de gobierno, Mercedes Celeste, también ha sido consensuada con los comerciantes y negocios de la zona. La edil ha subrayado que "la firma de este convenio supone un nuevo paso" para avanzar hacia la ejecución del proyecto, que ya obtuvo su aprobación inicial en octubre del año pasado.

Recreación de la futura plaza del Mercat de Palma. / Cort

La intervención abarcará 11.560 metros cuadrados e incluirá la plaza del Mercat, la calle Unió, la plaza Weyler y el tramo de la calle Riera comprendido entre la plaza del Mercat y la Rambla. El proyecto se divide en dos grandes bloques: por un lado, la renovación del espacio urbano, la pavimentación, la mejora de la accesibilidad y la movilidad y la separación de las redes de aguas pluviales; por otro, la adecuación y renovación de las redes de agua potable y saneamiento.

Entre las actuaciones más destacadas figura la peatonalización de la plaza del Mercat, la ampliación del espacio para peatones, la renovación del pavimento y la mejora del alumbrado público. También se ensancharán las aceras de la calle Unió para ganar superficie peatonal y se renovará el mobiliario urbano de la plaza.

Saneamiento de la red de alcantarillado

El proyecto prevé además una actuación de fondo sobre las infraestructuras hidráulicas. Las obras permitirán separar definitivamente la red de alcantarillado de la red de recogida de aguas pluviales, independizando ambos sistemas y mejorando la capacidad hidráulica mediante la renovación de colectores en mal estado. Emaya será la encargada de ejecutar la parte vinculada a la sustitución de la red de agua potable.

En materia de movilidad, el nuevo diseño reducirá la velocidad máxima de circulación a 20 kilómetros por hora. Aun así, el Ayuntamiento mantendrá las plazas reservadas para personas con movilidad reducida, los espacios de carga y descarga, las zonas de recogida selectiva de residuos, las reservas de aparcamiento para el TSJIB y la Audiencia Provincial, así como las paradas accesibles de la EMT y las paradas de taxi.

Más de 3 millones de euros del presupuesto total estarán financiados con fondos ITS, en una operación con la que Cort busca renovar uno de los espacios más transitados y sensibles del centro de Palma.