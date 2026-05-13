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Cort apunta que sancionará a los caravanistas de Ciutat Jardí: "En Palma no hay sitio para las caravanas"

Las caravanas de Ciutat Jardí

Las caravanas de Ciutat Jardí / Guillem Bosch

EP

Palma

El Ayuntamiento de Palma ha avanzado que acudirá a los puntos donde se concentren los caravanistas, como Ciutat Jardí, para sancionar y "poner orden" porque "en Palma y Baleares no hay sitio para que las autocaravanas puedan instalarse, hacer turismo o campings".

Esta ha sido la respuesta que ha dado la portavoz de la corporación local, Mercedes Celeste, a preguntas de los medios sobre las quejas de los vecinos de esta barriada de la ciudad y sus peticiones para que se habiliten servicios para las personas que están en estos vehículos.

La representante ha alegado que en el archipiélago "no se quiere turismo de caravanas" y para eso ha recalcado que se elaboró una ordenanza cívica para que estas actuaciones se llevasen a cabo.

De este modo, ha criticado que haya regidores que se hayan posicionado en contra de esta normativa pero ha reivindicado que el Consistorio "se tiene que enfrentar" a esta situación.

Celeste ha destacado que si se dota de servicios a estas personas se "asume" que hay un camping en Ciutat Jardí y que ahora podría llegar un turismo de camping.

"El Ayuntamiento tiene una línea muy clara y es que las autocaravanas en Palma, para vivir en ellas o hacer turismo, no están permitidas", ha sentenciado, a lo que ha agregado que se buscará su "cierre".

Para ello ha sostenido que el Ayuntamiento se ha propuesto reforzar el cuerpo de la Policía Local de Palma y ha puesto como ejemplo la incorporación de más de 50 agentes la semana pasada o la puesta en marcha de una nueva oposición.

La ampliación de la ORA se publicitará

Otro de los temas por los que se ha consultado a la regidora es la ampliación de los barrios con zona ORA de aparcamiento en la ciudad, por lo que ha empezado a instalar las máquinas de pago y después vendrá la adecuación de las calles.

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Celeste ha indicado que cuando se disponga del calendario de implantación definitivo, que "parece que se sigue el ritmo que toca", se expondrá y se publicitará.

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