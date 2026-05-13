Una avería provoca cortes de agua y bajadas de presión en 650 viviendas de varios barrios de Palma

Una avería registrada de madrugada en el Camí de Jesús, a la altura del número 98, ha provocado este jueves problemas de suministro de agua en varios barrios de Palma y ha afectado a unos 650 abonados, que han sufrido bajadas de presión o cortes puntuales del servicio. Según ha informado Emaya, la incidencia se ha detectado sobre las cuatro de la madrugada, cuando la empresa municipal se ha visto obligada a cerrar la arteria de Ponent a causa de una fuga localizada en una red paralela situada en esta zona de la ciudad.

Poco después de las cinco, una brigada se desplazó al lugar para iniciar la reparación.

La empresa pública ha informado de que poco antes de las seis el sistema ya volvía a registrar caudal de agua en la arteria de Ponent, aunque ha sido necesario más tiempo para recargar las conducciones y recuperar la normalidad en toda la red.

Varios barrios de Ponent afectados

Los barrios y zonas afectados por esta incidencia han sido Son Roca, Son Roqueta, la Vileta, Son Rapinya, Sant Agustí, sa Teulera, Son Puig, Son Xigala, el Terreno, la Bonanova, Son Dureta, la avenida Picasso, Juan Gris y Can Valero.

En cambio, Son Vida y Génova no se han visto afectados porque disponen de depósitos propios de regulación, lo que ha permitido mantener el suministro con normalidad, ha explicado Emaya.

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La empresa municipal ha indicado que, a las 13.00 horas, se estaba trabajando ya en la completa normalización del servicio tras una mañana marcada por las afecciones en distintos puntos de la ciudad.