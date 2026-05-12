Los socorristas de Palma elevan la presión sobre Cort y convocan una manifestación el 30 de mayo

Los socorristas de Palma han convocado una manifestación el próximo 30 de mayo para denunciar "el deterioro de la seguridad y la falta de servicios básicos" en el litoral del municipio, en un nuevo pulso con el Ayuntamiento de Palma. El colectivo sostiene que la situación ha llegado a un punto crítico y responsabiliza directamente al regidor del área, Llorenç Bauzá, y al alcalde, Jaime Martínez. Hay que recordar que ya han convocado una huelga el 24 de junio.

La protesta llega después de varios episodios que, según denuncian, reflejan el "clima de inseguridad creciente" en las playas. El último ocurrió este mismo lunes en la Platja de Palma, donde un socorrista bajó de su torre para advertir a varios usuarios por comportamientos incívicos y, al regresar, comprobó que alguien había accedido al puesto para robarle el teléfono móvil. Antes de eso, añaden, se produjo el robo de una bicicleta de servicio y también forzaron el vehículo de otro compañero mientras estaba trabajando.

Para el colectivo, estos hechos no son aislados, sino la muestra de un litoral "abandonado", con vigilancia insuficiente y una "sensación de impunidad" cada vez mayor. A ello suman los robos que, según aseguran, sufren a diario los usuarios en distintos puntos de la costa, desde Cala Major hasta la Platja de Palma.

Los socorristas amplían además su denuncia a las condiciones materiales del servicio. Alertan del estado generalizado de inseguridad en todo el litoral, de la falta de baños y servicios públicos básicos en Platja de Palma y Cala Estància y de la ausencia de módulos de primeros auxilios operativos en Cala Estància y Ciutat Jardí. A su juicio, resulta "inadmisible" que quienes velan por la seguridad de miles de personas trabajen "en condiciones indignas y sin medios suficientes".

Una gestión "basada en titulares vacíos"

El comunicado carga también contra el regidor Bauzá, responsable de los arenales del municipio, a quien acusan de ofrecer una "mano tendida" en los medios mientras deja sin cumplir compromisos y soluciones concretas. "Palma no puede permitirse una gestión basada en titulares vacíos mientras el servicio se deteriora y la seguridad de trabajadores y bañistas se pone en riesgo", sostienen.

De este modo, el colectivo llama a la ciudadanía a sumarse a la protesta del 30 de mayo para exigir "unas playas seguras, dignas y con servicios públicos a la altura de lo que merece esta ciudad". Además, advierte de que, si no se corrigen de inmediato estas carencias estructurales, adelantará las movilizaciones y estudiará nuevas medidas de presión, incluida una huelga anticipada. "No vamos a seguir normalizando el abandono", concluyen.