Gabriela afronta un desahucio en Palma en pleno proceso de regularización: "Me veo en la calle"

Gabriela González vive desde hace cinco años en Palma, a donde llegó procedente de su Uruguay natal, pero este martes ha estado a punto de ser desahuciada de la vivienda en la que reside junto a su pareja y su hijo de 23 años, en la calle Eusebi Estada. El lanzamiento no se ha ejecutado porque ha logrado un aplazamiento 'in extremis', pero siguen al borde de quedarse en la calle mientras tramitan la regularización extraordinaria para legalizar su situación en España.

Sin papeles, explica que desde su llegada a España siempre ha salido adelante con trabajos en negro. "Nunca pedí nada, siempre nos buscamos la vida desde que vinimos", afirma. Sin embargo, perdió el empleo, asegura que le deben dinero y ha tenido que dejar de pagar el alquiler. "Como estamos en negro, no tienes derecho a reclamar", lamenta.

Es un relato que mezcla precariedad laboral y emergencia habitacional en Palma. Gabriela cuenta que firmó un alquiler temporal con la propietaria del inmueble, ublicado en el número 103 de Eusebi Estada. "Como todos saben aquí la situación de la vivienda está bastante complicada", resume. Según explica, empezó pagando 1.600 euros al mes, además de 2.000 euros de entrada, y después logró rebajar la renta a 1.300 euros. "Yo no puedo pagar un piso de 1.500 euros y creo que nadie está en esa posición de pagar ese dinero", sostiene.

Gabriela critica además la falta de información jurídica que recibió al inicio del proceso y agradece la intervención de Stop Desahucios. Según relata, fue esta plataforma la que le alertó de que el escrito presentado por su abogada de oficio no era el correcto. Finalmente, este martes consiguió hablar con la letrada y obtener una prórroga, aunque desconoce de cuánto tiempo. "Yo he pedido que nos dejen al menos una semana más porque estaba desesperada, hoy me veía en la calle", cuenta.

"¿Qué te queda? Dormir en la calle"

Su situación, insiste, no es excepcional. "Hay muchas familias que están con el tema de desahucio y nadie hace nada", denuncia. Explica que incluso acudió a un refugio, pero no encontró plaza. "¿Qué te queda? Dormir en una plaza, en la calle, como mucha gente", se pregunta. En su caso, dice, la situación se agrava porque todavía está en proceso de regularización. Y lamenta que sin papeles resulta mucho más difícil que alguien les dé un trabajo.

En ese sentido, esta uruguaya lamenta que antes de pasar por este trance ella y su pareja estaban ahorrando para comprarse una autocaravana en la que instalarse. "Sin trabajo y en esta situación ahora ni siquiera eso", señala.

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"Soy consciente de que me quedé sin trabajo y no pude pagar. Pero le voy a pagar en algún momento porque yo no vine aquí a pedir ayudas, vine a buscarme la vida y un futuro mejor para mi hijo", afirma.