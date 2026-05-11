Sant Jordi acoge el domingo una Fira del Caragol con relevo generacional: estos son los horarios y actividades

La Fira del Caragol de Sant Jordi, una cita clásica en el calendario gastronómico de la isla, se prepara para acoger su XXIV edición que llega marcada por un relevo generacional. Bernat Lendínez se estrena como presidente de la Associació Fira del Caragol en sustitución de su padre, Josep Maria Lendínez, cofundador de esta feria que ha estado al frente de su organización durante más de dos décadas y que ahora continúa colaborando en tareas de coordinación.

Bernat Lendínez ha agradecido al Ayuntamiento de Palma "las facilidades" para sacar adelante "una de las primeras ferias gastronómicas monográficas" de Mallorca. Su objetivo, ha explicado, es dar valor a las granjas de caracoles y a las empresas que los comercializan. "Si no fuese por ellos sería complicado", ha señalado, antes de reivindicar que la feria les ofrece al menos una vez al año la posibilidad de obtener un rendimiento que no es solo económico, sino también social y de visibilidad.

El nuevo presidente ha destacado además el fuerte vínculo del evento con el pueblo y con sus entidades. "Todo el pueblo está ansioso de que llegue un mes y medio antes", ha afirmado. También ha querido poner en valor la implicación de colectivos locales, como el CEIP de Sant Jordi, que colaboran activamente en la organización.

La Fira del Caragol ofrece todo tipo de platos cocinados con caracoles. / Guillem Bosch

Finalmente, el presidente de la Associació Fira del Caragol ha señalado que Aena volverá a ceder un terreno de su propiedad en la entrada de Sant Jordi para aparcar que contará con vigilancia. "Desde allí los visitantes podrán llegar caminando al centro de Sant Jordi mientras contemplan el despegue y aterrizaje de aviones", ha bromeado.

Por su parte, Josep Maria Lendínez ha deseado suerte a su hijo en este estreno al frente de la feria. "La primera vez siempre cuesta", ha dicho. Asimiemo, ha agradecido el trabajo del personal del Ayuntamiento. "Sin su implicación sería muy difícil tirar adelante esta feria porque siempre surgen muchos problemas", ha resaltado.

Por parte del Ayuntamiento ha estado presente la directora general de Sanitat, Consum, Mercats i Fires, María del Carmen Esparza. Ha indicado que la Fira del Caragol representa "una de las citas más consolidadas del calendario festivo de Palma, ejerciendo una influencia indiscutible no sólo de cara a la promoción de acciones relacionadas con la cultura y la dinamización popular, sino también en lo que se refiere a la promoción de la gastronomía y la restauración autóctonas, y, en particular, de un elemento imprescindible en la cocina mallorquina, como es el caracol".

En este sentido, la directora general ha recalcado que la importancia de la feria reside en que brinda "una valiosa ayuda a las granjas de caracoles radicadas en Mallorca, ofreciendo una alternativa económica y laboral tanto al sector primario del Pla de Sant Jordi como al pequeño comercio de la zona".

La Fira del Caragol es un encuentro festivo y gastronómico, organizado en torno a las diferentes maneras de cocinar y preparar este molusco, y que cuenta con la participación de empresas dedicadas a su crianza y comercialización.

Aunque la mayor parte de las actividades se desarrollarán este domingo, la feria se abrirá ya el viernes 15 de mayo con una cata de vino ofrecida por diferentes bodegas con denominación de origen y la actuación musical de los componentes del dúo de Sant Jordi Two M's.

En cuanto al sábado, cabe destacar la Nit Gastronòmica Caragolera, con degustación de caracoles en la plaza de Sant Jordi, y el concierto de jazz, boleros y música de cine clásico de la mano de Elisabet Garau y su grupo. También se celebrará la tradicional carrera de caracoles.

El domingo será el día grande de la feria, que se abrirá a las 9 de la mañana con el pasacalle a cargo de los xeremiers de Sant Jordi y la apertura, a partir de las 9.30, de los diferentes puestos de caracoles, aportados tanto por parte de la asociación organizadora como de diferentes entidades y establecimientos, como Colla Caragolera, Caragols de Muro, Caragols Son Pou, Caragol Bover, Caragols Son Pieras, Ascaib, Can Quirante i el Cafè de sa Plaça.

Productos artesanales y motocicletas clásicas

La feria acogerá también la venta de productos agroalimentarios tradicionales, artesanía, moda, complementos, bisutería, libros, o artículos de coleccionismo, entre otros muchos productos. Vale la pena destacar también las exposiciones que forman parte del programa: una de pintura, organizada por el Club de Gent Gran de Sant Jordi i Casablanca, y la otra de motocicletas clásicas.

Por su parte, la asociación Ascaib llevará a cabo un showcooking de las 11 a las 13 horas, con la participación de los chefs Metus Mustafa Demir y Javier Veiga, y el Forn de Can Coll exhibirá, justo enfrente del establecimiento, una tradicional ensaimada gigante, de dos metros de diámetro.

La feria se cerrará por la tarde con un baile popular y el corredrac, que se desarrollará en calles y plazas de la localidad, a cargo de los integrantes de los Guardians del Drac de Sant Jordi.

Durante la presentación que ha tenido lugar en el Ajuntament, los organizadores han subrayado el hecho de que las personas que se desplacen hasta Sant Jordi en coche podrán estacionar sus vehículos en un gran aparcamiento habilitado a tal efecto, en la entrada del pueblo.