Renovados los parques de Son Ximelis y Cap Enderrocat de Palma con una inversión superior a los 147.000 euros

El Ayuntamiento de Palma, a través del área de Infraestructures i Accessibilitat, ha completado la renovación y ampliación de los parques infantiles de Son Ximelis y Cap Enderrocat, con una inversión superior a los 147.000 euros. La teniente de alcalde del área, Belén Soto, ha visitado este lunes la zona acompañada del coordinador general, Juanjo Lemm, y la presidenta de la Asociación de Vecinos de Son Roca, Rosa Gómez, entre otros asistentes.

Los trabajos, llevados a cabo por el servicio de Parcs i Jardins, han permitido dotar, por un lado, al parque de Son Ximelis de nuevos elementos de juego y espacios adaptados a todas las edades. Entre estas mejoras destaca la instalación de un castillo infantil, un parque de juegos de baja altura con paneles de aprendizaje, así como dos muelles inclusivos, uno de respaldo bajo y otro de respaldo alto.

Además, se ha ampliado en cerca de 185 metros cuadrados la superficie de pavimento sintético, se ha instalado un muro de pizarra para actividades lúdicas y se han plantado dos nuevos árboles con el objetivo de mejorar el entorno y generar nuevas zonas de sombra.

La actuación también ha incorporado ocho elementos biosaludables y un espacio de calistenia para fomentar la práctica de actividad física al aire libre, y está prevista para este año la instalación de una pista de petanca.

El presupuesto de las actuaciones realizadas en Son Ximelis asciende a 74.807 euros, a los que hay que sumar otros 72.479 euros destinados a la mejora del área infantil del parque de Cap Enderrocat.

En este espacio se ha ampliado en 100 metros cuadrados la superficie de caucho y se han instalado nuevos juegos accesibles, entre ellos un castillo adaptado, un muelle inclusivo, un balancín para personas con movilidad reducida, dos columpios dobles con asientos adaptados y una casita de juegos con tobogán. Además, se han ejecutado trabajos de plantación de arbustivas y arbolado, así como la colocación de nueva cartelería informativa.

Plan Renove en Son Roca

Todas estas actuaciones forman parte de las distintas mejoras impulsadas en la zona de Son Roca-Son Ximelis por el área de Infraestructuras, en el marco del Plan Renove del barrio.

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Entre ellas destacan también las intervenciones realizadas en el casal de barri, donde se ha habilitado un nuevo acceso exterior y se han adecuado las condiciones de accesibilidad; así como los trabajos de mejora del asfaltado, la accesibilidad y la red de drenaje en la calle Cap Enderrocat, o el cambio a LED en diferentes puntos del barrio con una inversión total cercana a los 400.000 euros.