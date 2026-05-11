Los precios de un mítico establecimiento de Palma sorprenden a una turista: "Por esto en Gijón te cobran dos euros, aquí nos va a costar ocho"
Una creadora de contenido visita el emblemático local del centro de Ciutat y sus comentarios han hecho estallar el debate en redes
Un vídeo grabado en el histórico Bar Bosch de Palma ha provocado una oleada de comentarios en redes sociales después de que una visitante y creadora de contenido compartiera su sorpresa por el precio de algunas de las tapas y llonguets más famosos del local. “Ya me dijeron que este sitio antes era muy típico pero ahora se ha convertido en un sitio turístico y te meten estos clavazos”, comenta en el vídeo mientras enseña la cuenta.
La joven explica que quiso probar uno de los establecimientos más conocidos del centro de Palma durante su visita a la isla. “Estamos en pleno centro de Palma, hemos venido al mitiquísimo Bar Bosch, y vamos a probar sus famosísimas llagostas”, señala. Entre los productos que pidieron había un llonguet de sobrassada con queso de Mahón, otro de anchoas con queso de Mahón y también varias gildas.
“Pensaba que iban a ser el doble de grandes porque ya te digo, en Gijón, por algo así te cobran 2 euros, y esto nos va a costar 8”, afirma en el vídeo. Aun así, no termina con una crítica negativa hacia la comida. De hecho, tras probarla, reconoce que el sabor le sorprendió positivamente: “No sé si serán las mejores pero está increíble, qué ganas tenía de esto”.
Sobre el llonguet de anchoas, incluso hace una comparación rápida para quienes no conocen este tipo de bocados típicos mallorquines: “Es como un pa amb tomaca con anchoa”. Otro de los productos que aparece en el vídeo son las gildas. “Mirad qué pedazo de gildas”, comenta mientras las presume en cámara.
Debate entre tradición, turismo y precios
La publicación ha abierto una conversación recurrente en redes sobre cómo han evolucionado algunos locales históricos de Palma con el auge turístico y el incremento de precios en zonas céntricas. Mientras algunos usuarios coinciden con la visitante y consideran que ciertos establecimientos se han encarecido demasiado, otros defienden que lugares emblemáticos como el Bar Bosch forman parte de la experiencia gastronómica de la ciudad.
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