Més per Palma propone cursos gratuitos de catalán en todos los casals de barri

Més per Palma propondrá en el próximo pleno que todos los casals de barri de la ciudad ofrezcan cursos gratuitos de catalán, con la idea de convertir estos equipamientos "en espacios de aprendizaje, convivencia y cohesión social".

La formación plantea esta iniciativa después de la buena acogida del Correllengua Agermanat, una experiencia que, a su juicio, ha confirmado que existe interés por la lengua y por actividades comunitarias vinculadas a la vida de los barrios. Para Més, los casals son los equipamientos públicos más cercanos y accesibles para buena parte de la población y, por ello, deben servir también para "aprender y vivir la lengua propia de Palma".

El regidor de la formación, Miquel Àngel Contreras, ha defendido que "aprender catalán no puede depender del código postal ni de la situación económica de cada familia". A su juicio, los casals son "el lugar ideal para que cualquier palmesano, venga de donde venga, pueda acercarse a nuestra lengua".

Contreras ha insistido en que ofrecer esta formación en los barrios es "una propuesta en positivo, que suma y que crea cohesión social". Además, ha subrayado que estos cursos deberían estar especialmente al alcance de las personas y familias más vulnerables, para evitar que nadie quede fuera por razones económicas o de acceso.

Més sostiene que muchas de las personas que llegan a Palma quieren aprender catalán o mejorar su nivel, pero se encuentran con falta de oferta próxima, dificultades de acceso o barreras económicas. En este sentido, Contreras ha afirmado que "cuando acercas la lengua a la vida cotidiana de la gente, la respuesta es positiva" y ha añadido que eso se ha visto en los últimos días "con gente diversa compartiendo espacios, actividades y ganas de entender mejor la ciudad donde viven".

"Discurso antilengua de extrema derecha"

La formación también reclama al gobierno municipal del PP que deje de abordar la lengua solo desde una óptica instituciona. "Si de verdad queremos una Palma cohesionada, tenemos que garantizar que todo el mundo tenga fácil acceso al catalán", ha señalado Contreras, que también ha pedido "poner recursos, acercar los servicios a los barrios" y "dejar de comprar el discurso antilengua de la extrema derecha".

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El concejal ha rematado su propuesta con una advertencia: "Cada casal de barri sin oferta de catalán es una oportunidad perdida para integrar, conectar y hacer comunidad". Y ha defendido que "la mejor manera de defender el catalán es hacerlo útil, próximo y amable. Y eso empieza en los barrios".