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Més per Palma considera "muy grave" pagar billetes de avión a ocupantes de la antigua cárcel para que se vayan de Mallorca

Miquel Àngel Contreras denuncia que esa estrategia "reconocida" por Jaime Martínez "traslada el problema y condena a más personas a vivir en la calle"

Ocupantes de la antigua cárcel de Palma, el pasado enero.

Ocupantes de la antigua cárcel de Palma, el pasado enero. / B. Ramon

Redacción Palma

Palma

Més per Palma ha cargado contra el proceso de desalojo de la antigua cárcel que está llevando a cabo el Ayuntamiento de Palma porque "traslada el problema y condena a más personas a vivir en la calle". En este sentido, la formación ha cargado contra el alcalde Jaime Martínez porque en una comparecencia este lunes ha dejado abierta la posibilidad a que se hayan pagado billetes de avión a algunos de sus ocupantes para desplazarse a la península.

El regidor Miquel Àngel Contraras ha considerado "muy grave" que el alcalde "haya reconocido" que en algunos casos se hayan facilitado esos desplazamientos y ha considerado que con esta estrategia el Consistorio desplaza el problema en lugar de resolverlo. "Es la confesión más clara del fracaso de este gobierno: no resuelven los problemas, los esconden o los envían fuera", ha denunciado. "La pobreza no desaparece porque la muevas de sitio".

La formación ha enmarcado esa crítica en su rechazo al ultimátum dado por Cort a los ocupantes de la antigua prisión para que abandonen el recinto en cinco días. A juicio de Més, el Ayuntamiento ha optado por una salida coercitiva sin garantizar alternativas habitacionales reales, lo que puede traducirse en más exclusión y más personas durmiendo en la calle.

Piden "ayuda, acompañamiento y alternativas"

Contreras ha sostenido además que el balance del PP en vivienda es "claro: cero soluciones y más expulsiones". Según ha afirmado, en lugar de impulsar vivienda pública asequible para quienes más la necesitan, el gobierno de Jaime Martínez "echa de la antigua prisión" a personas que atraviesan una situación límite.

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Para Més, quienes residen en el recinto deberían encontrar "ayuda, acompañamiento y alternativas" por parte de las administraciones. Sin embargo, denuncia que el ejecutivo municipal solo les ofrece "persecución, marginación y desesperanza".

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