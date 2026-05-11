La historia detrás de UETAM, la calle que pocos saben descifrar

En Palma hay una calle que desconcierta a más de uno. No por su ubicación ni por su tamaño, sino por su nombre: UETAM. Quien no conozca la historia, difícilmente encontrará sentido a esta palabra, hasta que la lee al revés. Entonces aparece la clave: Mateu.

El carrer UETAM es, en realidad, un homenaje a Francisco Mateu i Nicolau, un bajo de ópera nacido en 1847 en una familia humilde que regentaba un estanco. Su historia, como su nombre artístico, tiene algo de ingenio y de ascenso social. De niño, recibió clases gratuitas del profesor Ignacio Muntaner, y más adelante el director Juan Goula descubrió su talento y decidió formarlo. El salto a los escenarios llegó en 1869, en el Teatre Principal de Palma.

A partir de ese momento, su carrera despegó. Bajo el nombre artístico de UETAM, Mateu recorrió escenarios de toda Europa: Lisboa, Madrid, Sevilla e incluso el prestigioso Teatro Mariinski de San Petersburgo. El seudónimo no era solo una curiosidad, sino una marca que lo acompañó durante años. No fue hasta 1903 cuando decidió recuperar su nombre real. Para entonces ya era un artista consagrado. Murió en 1913, en Palma, con fama y fortuna, algo poco habitual para alguien de sus orígenes. Su historia quedó fijada en el callejero de la ciudad.

Una calle que también cambia

Hoy, el carrer UETAM es muy distinta a la de hace décadas. Como otras zonas cercanas a Pere Garau, ha vivido transformaciones recientes que no pasan desapercibidas para quienes la recorren a diario. «Yo creo que ha cambiado para bien, la plaza, los restaurantes. Cuando yo vine a vivir no había casi nadie. Los fines de semana veo muchas familias por la calle», comenta un vecino. Otros matizan esa evolución: «El barrio es muy bueno, pero se ha desmadrado un poco. Lo están cuidando mucho, pero ha cambiado».

También hay quien simplemente admite no conocer su historia: «No me acuerdo exactamente por qué esta calle se llama así», reconoce un transeúnte. La vida diaria sigue marcando el pulso del carrer UETAM. «Me gusta vivir aquí, hay mucha gente, estás cerca de todo. Tengo varios supermercados en la misma manzana», explica otra residente. Sin embargo, no todo son buenas noticias.

Quedan pocos negocios de toda la vida. Uno de los últimos, Informática Palma, bajará la persiana este año tras décadas en funcionamiento. Su propietario, visiblemente afectado, ha preferido no hacer declaraciones, aunque reconoce ser uno de los pocos comercios emblemáticos que aún resistían.

A esto se suman cambios en la movilidad: «Ahora está todo menos calmado, hay muchos coches. Han trasladado las paradas de bus de Nuredduna aquí… no me molestan, pero se nota», señala otra vecina.

El carrer UETAM es, en definitiva, una mezcla de pasado y presente. Una calle que esconde su significado a simple vista, pero que, como su propio nombre, solo necesita mirarse desde otra perspectiva para entenderse.