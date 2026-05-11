Más de cien personas abandonan la antigua cárcel de Palma a días de activarse el desahucio judicial

El Ayuntamiento de Palma ha constado que más de un centenar de personas han abandonado voluntariamente la antigua cárcel situada en la calle Alfons el Magnànim. El alcalde, Jaime Martínez, ha celebrado que a día de hoy, finalizado el plazo de alegaciones contra su desalojo, quedan 101 personas habitando el inmueble en condiciones insalubres. El censo llevado a cabo por el Consistorio en febrero llegó a situar la ocupación en 226 personas, aunque después se corrigió a la baja y se cifró en 208 residentes.

Martínez ha detallado que el Ayuntamiento ha practicado 101 notificaciones presenciales a las personas que siguen entrando y saliendo habitualmente del recinto, a las que se les comunicó que tenían cinco días para irse voluntariamente. En paralelo, las otras 107 personas no localizadas tras dos intentos serán emplazadas a través del BOE, también con un plazo de cinco días para irse.

Una vez completado ese trámite, Cort enviará el expediente al juzgado para solicitar el desalojo judicial de quienes permanezcan allí. El alcalde ha avanzado que previsiblemente ese paso se dará a finales de mayo. A partir de ese momento el calendario para ejecutar el desalojo dependerá de la valoración que haga el juez. "Puede ser inminente o puede llevar más tiempo", ha indicado Martínez.

Según ha indicado el primer edil, 45 de ese centenar de personas que ya no viven en la antigua cárcel han aceptado derivaciones a recursos del IMAS. Otras se han ido a la península. Pese a estas salidas, Cort asegura que no le consta la aparición de nuevos asentamientos en Palma ni que estas personas se hayan incorporado a otros ya existentes. Martínez ha afirmado que el Ayuntamiento mantiene "un control exhaustivo" sobre los asentamientos de la ciudad y que, hasta ahora, "no se ha identificado nada extraordinario" derivado de este proceso.

El alcalde ha defendido que las alegaciones presentadas por los ocupantes de la antigua cárcel se han desestimado porque "no desvirtúan los motivos de seguridad que fundamentan esta actuación". Según ha dicho, los informes técnicos, sanitarios y de seguridad acreditan "un riesgo real" tanto para las personas que viven dentro como para los servicios de emergencia que tienen que intervenir. En este sentido, ha insistido en que los bomberos alertan de "riesgo muy elevado de incendio" y de atrapamiento por la existencia de galerías cerradas y espacios estancos que dificultan la evacuación.

Apelación a Pedro Sánchez

Martínez ha subrayado además que el deterioro del recinto ha generado un importante coste público. Ha cifrado en 4.100 euros diarios el gasto del control de accesos y ha recordado que en 2025 los Bomberos de Palma han intervenido 49 veces en el interior. También ha señalado que existen grandes acumulaciones de residuos, presencia de roedores y riesgo de transmisión de enfermedades. "No actuar sería una absoluta irresponsabilidad", ha resumido.

El alcalde ha enmarcado además esta situación en un problema más amplio y ha vuelto a reclamar ayuda al Gobierno central. Según ha dicho, Palma está asumiendo "en solitario un impacto social importante" y ha apelado a Pedro Sánchez para colaborar en la búsqueda de soluciones ante un fenómeno que vincula a las políticas migratorias estatales.