ARCA reivindica el patrimonio de Son Busquets con una exposición fotográfica y un libro

ARCA ha puesto en marcha una exposición fotográfica y un libro para reivindicar el valor patrimonial de Son Busquets y mantener viva la defensa de este antiguo cuartel en el que está prevista la construcción de 830 viviendas, zonas verdes y equipamientos. La iniciativa combina imágenes, memoria y propuestas para mostrar que el desarrollo del ámbito puede hacerse sin borrar la huella histórica del recinto.

La entidad recuerda que empezó a movilizarse en 2016, cuando pidió visitar el antiguo cuartel al detectar que el planeamiento previsto trataba todo el espacio "como si fuera un solar sin nada", ignorando los hangares, edificios y demás elementos todavía conservados. ARCA sostiene que durante mucho tiempo fue la única voz que reclamó proteger este conjunto y destaca que más adelante encontró un aliado en Joves Arquitectes de Mallorca (JAM), con quienes comparte la idea de que es posible proyectar un Son Busquets "digno y respetuoso con el pasado".

La asociación insiste en que nunca ha cuestionado los equipamientos y viviendas previstos para la zona, sino la forma en que se ordena el espacio. Según defiende, "se puede hacer mucho mejor" que en la propuesta planteada hace dos años por el SEPES (ahora Casa 47), manteniendo todos los usos previstos y a la vez preservando mejor los valores originales del recinto.

Portada del libro sobre Son Busquets escrito por Àngels Fermoselle. / ARCA

La exposición, instalada en la sede social de ARCA, en la calle Ca n’Oliva, reúne 60 fotografías distribuidas en paneles con explicaciones breves sobre los edificios y espacios libres con vegetación que todavía se conservan. También incorpora un panel con las aportaciones de JAM, que compara la propuesta de Casa 47 con la alternativa de los jóvenes arquitectos. A su juicio, esta última resulta más respetuosa con los edificios vecinos, la calidad visual arquitectónica, los materiales integrados en el entorno y la conservación de elementos originales, sin eliminar ninguno de los equipamientos previstos.

Las imágenes han sido tomadas por ARCA en las tres visitas que ha podido realizar al recinto y llevan la firma de Concha Gallego Estremera, Benet Bohigas Moreno, Àngels Fermoselle Paterna y Julio Carvajal Franco.

La otra pata de esta doble iniciativa es el libro "La reivindicación de Son Busquets. Un relato en defensa del Patrimonio", escrito por la vicepresidenta de ARCA, Àngels Fermoselle Paterna. Se trata de una publicación breve y didáctica, editada en catalán y castellano, con un triple objetivo: concienciar sobre la defensa del patrimonio, mantener la memoria de la reivindicación y transmitir la idea de que un mejor proyecto para Son Busquets sigue siendo posible.

Lograr "el mejor Son Busquets"

ARCA subraya que esta exposición y este libro no cierran la campaña, sino que son "solo un punto y seguido". La entidad asegura que seguirá pendiente de las novedades sobre Son Busquets, las analizará y responderá a ellas, con la intención de mantener la muestra como una exposición viva orientada a lograr "el mejor Son Busquets".

La inauguración tendrá lugar el martes 12 a las 19.00 horas, con entrada libre. La exposición podrá visitarse los lunes y miércoles por la tarde y los martes, jueves y viernes por la mañana. ARCA agradece además la colaboración de la Fundació Guillem Cifre de Colonya.