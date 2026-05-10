Palma celebra el Diumenge de l’Àngel en el parc de sa Riera con ball de bot, conciertos y recreaciones históricas

El parc de sa Riera ha acogido este domingo una nueva edición del Diumenge de l'Àngel, una de las celebraciones populares más antiguas de Palma, que finalmente ha podido celebrarse después de que el pasado 12 de abril tuviera que aplazarse por la previsión de lluvia y fuertes rachas de viento.

Desde primera hora de la mañana, cientos de personas se han acercado al parque para disfrutar de una jornada marcada por la música, las actividades familiares y las tradiciones populares. La festividad, organizada por la Federació d’Associacions de Veïns de Palma con la colaboración del Ayuntamiento, ha llenado distintos espacios del recinto con actuaciones, exhibiciones y propuestas culturales para todos los públicos.

Actividad musical

El escenario principal ha concentrado buena parte de la actividad musical del día. La programación ha arrancado con una exhibición de sevillanas del taller de la Asociación de Vecinos Nova Son Cotoner, seguida por las actuaciones del Cor Son Dameto y de los talleres de guitarra de Ses Veles y Son Rapinya. También ha destacado la actuación de K-Pop organizada por el taller de la Asociación de Vecinos Son Rapinya, que ha reunido a numerosos jóvenes frente al escenario.

Ya por la tarde, el ambiente festivo ha continuado con una sesión abierta de baile en línea y una concurrida ballada popular de ball de bot, en la que han participado decenas de asistentes. La actuación de los Castellers de Mallorca ha puesto uno de los momentos más aplaudidos de la jornada.

Cultura tradicional

La cultura tradicional mallorquina también ha estado muy presente con la plantada de gigantes y cabezudos de diferentes asociaciones vecinales, junto a los Gegants i Capgrossos de la Sala y el popular Drac de na Coca. A ello se han sumado pasacalles y la tradicional bajada del Àngel, uno de los actos más emblemáticos de esta celebración con más de 600 años de historia, vinculada al antiguo patrón de Palma, el Ángel Custodio.

Los más pequeños han contado con diferentes espacios de entretenimiento, entre ellos la animación del grupo Phomicirco y un parque infantil de tráfico instalado por la Policía Local de Palma. Además, en la explanada arbolada del parque se han organizado partidas rápidas y exhibiciones simultáneas de ajedrez impulsadas por la Associació d’Escaquistes de Balears.

Otro de los focos de atención se ha situado en el pequeño escenario junto al puente, donde el grupo Milites Maioricarum ha ofrecido recreaciones históricas ambientadas en la Palma medieval. Las representaciones y monólogos sobre personajes vinculados al castillo han despertado el interés del público durante toda la mañana.

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Para facilitar el acceso al recinto, la EMT Palma ha reforzado durante toda la jornada la línea circular CC con un servicio especial de autobús. Con esta edición, Palma ha recuperado una de sus celebraciones más tradicionales en una jornada marcada por el buen tiempo, la participación vecinal y el ambiente familiar, después de que las condiciones meteorológicas obligaran hace casi un mes a posponer la cita prevista inicialmente en el Castell de Bellver.