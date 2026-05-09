Palma incorpora 55 nuevos agentes a la Policía Local para reforzar la seguridad los barrios

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha presidido este viernes el acto oficial de toma de posesión de los 55 nuevos agentes de la 46ª promoción de la Policía Local, quienes se incorporan ya como funcionarios de carrera tras completar su formación y periodo de prácticas.

La incorporación de estos efectivos forma parte del plan impulsado por el actual equipo de gobierno para ampliar y reforzar la plantilla policial y mejorar la seguridad ciudadana en la capital balear. Los agentes pertenecen a la convocatoria aprobada en 2024.

De los 55 nuevos policías, 51 se integrarán en la Policía Comunitaria para reforzar la presencia policial en los barrios, mientras que tres se destinarán a la seguridad de edificios municipales y uno pasará a formar parte de la Unidad Montada.

El acto institucional contó también con la presencia del regidor de Seguridad Ciudadana y Civismo, Llorenç Bauzá, y del jefe de la Policía Local, Guillem Mascaró, además de representantes municipales y miembros de la Unidad de Música de la Comandancia General de Baleares, que interpretó el Himno Nacional durante la ceremonia.

Tras el pase de revista y la lectura del decreto de nombramiento, los nuevos agentes realizaron el juramento o promesa de su cargo ante las autoridades asistentes.

Los 55 nuevos agentes de la Policía de Palma posan detrás del alcalde, Jaime Martínez / Ayuntamiento de Palma

Durante su intervención, Martínez Llabrés calificó esta incorporación como “una excelente noticia para la seguridad, la convivencia y la calidad de vida de los ciudadanos de Palma” y destacó que los nuevos policías serán protagonistas de un modelo de seguridad “más cercano y más presente”.

El alcalde recordó además el compromiso del equipo de gobierno de incorporar 300 nuevos agentes durante el mandato y aseguró que la cifra se superará, con la previsión de alcanzar los 325 efectivos nuevos en 2027.

En este sentido, señaló que otros 170 policías pertenecientes a la convocatoria histórica impulsada el pasado año se incorporarán al servicio en 2027. Actualmente, 32 agentes ya se encuentran en prácticas y el resto iniciará su formación el próximo mes de junio. A ello se sumará una nueva convocatoria de 50 plazas aprobada este mismo año y otra prevista para 2027.

Martínez reiteró también la apuesta municipal por el modelo de proximidad y prevención, poniendo en valor el Equipo Comunitario de Proximidad (ECOP), integrado por agentes que trabajan directamente con vecinos y asociaciones de la ciudad.

El alcalde hizo además referencia a la Ordenanza para el Fomento de la Convivencia Cívica, en vigor desde junio del pasado año, que ha permitido reforzar la actuación contra la venta ambulante ilegal, el uso indebido de vehículos de movilidad personal y otras conductas incívicas.

En materia de inversiones, el consistorio destacó la renovación de medios materiales de la Policía Local con 27 nuevos coches patrulla —13 de ellos ya operativos—, siete vehículos eléctricos, un nuevo furgón policial 100 % eléctrico, 61 motocicletas, tres vehículos híbridos y seis nuevos furgones policiales.

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Asimismo, se han incorporado 375 nuevos dispositivos de radiocomunicación, nuevos equipos de protección, armamento y vestuario, además de la modernización de la galería de tiro y la futura mejora tecnológica de la sala del 092.