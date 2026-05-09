Gran Fira del Col·leccionisme Ciutat de Palma, una feria para perderse entre tesoros ‘vintage’

La plaza del Tubo acogió ayer la Gran Fira del Col·leccionisme Ciutat de Palma, con la que se atrajo a numerosos entusiastas de varios artículos.

La jornada contó con diferentes puestos en los que se expusieron libros, juguetes, sellos, carteles, discos y películas, entre otros objetos. El evento lo organizó la Asociación de Multicoleccionismo de Balears con el apoyo del Consistorio palmesano.

Una guitarra y juegos clásicos, en un expositor.

La feria se anunció el pasado lunes en una convocatoria informativa, a la que asistieron el regidor de Ferias y Mercados del Ayuntamiento, Llorenç Bauzá, y los representantes de la entidad Somlowcostcultura y los principales promotores de la feria, Isidoro Iglesias y Xisco Fernández.

El regidor señaló que el evento estaba dirigido a familias y personas de todas las edades y que aspiraba a convertirse en un «punto de referencia del mundo del coleccionismo» con el paso de varias ediciones.

Finalmente, señaló que la cita estaba pensada para «dinamizar» el sector del coleccionismo en la ciudad y que iba a tener influencia en áreas como la cultura, la historia y el patrimonio del municipio.

Entre los objetos expuestos en la feria, que contó con una importante afluencia, pudieron verse figuras y juguetes de colección; videojuegos retro y consolas clásicas; Pokémon y cartas coleccionables; cómics, manga y anime; vinilos, casetes y música con historia; Lego y Playmobil; Funko pops, Star Wars y cultura pop; sellos, monedas y piezas curiosas; cámaras vintage o libros y postales antiguas.

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La banda sonora prevista para la tarde de esta feria contaba con nombres como DJ Loft85, con una sesión en vinilo de soul, funk y jazz.