Ben Amics cancela definitivamente la verbena del Orgullo tras la oferta de Cort: elegir el color con el que iluminar el castillo de Bellver y hacerse una foto con el alcalde

Ben Amics ha dado definitivamente por cancelada la verbena del Orgullo LGTBI después de que el Ayuntamiento de Palma haya respondido a sus peticiones -retomar los talleres de Palma Educa y colgar la bandera arcoiris en la fachada del Consistorio- ofreciendo a la entidad escoger de qué color quiere que se ilumine el castillo de Bellver y hacerse una foto con el alcalde, Jaime Martínez, en un soporte de publicidad iluminado con la enseña.

La entidad ha ofrecido este sábado una rueda de prensa en la que, por otra parte, ha confirmado la celebración de la manifestación el 28 de junio y ha animado a una participación masiva de la ciudadanía. Según han añadido, se está valorando la posibilidad de que el recorrido, que podría partir del paseo del Born, pueda acabar en la plaza de Cort.

Sin verbena

Después de más de 20 años organizando la verbena del Orgullo, no habrá verbena del orgullo en Palma. "La verbena es la celebración de los derechos conseguidos y no solamente no estamos consiguiendo derechos sino que estamos retrocediendo", ha señalado el portavoz, Jan Gómez.

"Esta fue la respuesta que recibimos ayer telefónicamente y a la que por correo contestamos negativamente. No vamos a cambiar nuestros derechos por la iluminación del castillo de Bellver", ha concluido.