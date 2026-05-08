El parc de sa Riera acoge este domingo el Diumenge de l’Àngel que se aplazó por la lluvia

El parc de sa Riera se convertirá este domingo 10 de mayo en punto de encuentro de la cultura popular de Palma con la celebración del Diumenge de l’Àngel, una jornada festiva que reunirá música, bailes, pasacalles, actividades infantiles, recreaciones históricas y propuestas tradicionales para todos los públicos.

Esta edición debía haberse celebrado el pasado 12 de abril en el Castell de Bellver, pero tuvo que aplazarse por la previsión de lluvia y fuertes rachas de viento para ese día.

La fiesta, organizada por la Federació d’Associacions de Veïns de Palma con la colaboración del Ajuntament, se desarrollará aproximadamente entre las 10.00 y las 17.00 horas. La celebración mantiene viva una tradición con más de 600 años de historia, recuperada en 1981, que recuerda la festividad del Ángel Custodio, antiguo patrón de Palma.

Durante toda la jornada, el parque contará con diferentes espacios de animación y actividades participativas repartidos por el recinto.

En el escenario principal, situado en la explanada, la programación arrancará con una exhibición de sevillanas del taller de la Asociación de Vecinos Nova Son Cotoner. Después será el turno del Cor Son Dameto y de una actuación de guitarra a cargo de los talleres de las asociaciones vecinales de Ses Veles y Son Rapinya. También está prevista una actuación de K-Pop del taller de la Asociación de Vecinos Son Rapinya.

Por la tarde, este mismo espacio acogerá una sesión de baile en línea abierta al público, una ballada popular de ball de bot y una actuación de los Castellers de Mallorca.

Los más pequeños tendrán también un protagonismo destacado en la fiesta, con animación infantil a cargo del grupo Phomicirco y un parque infantil de tráfico de la Policía Local de Palma en la zona de la explanada y las gradas. Desde este punto se celebrará, además, la tradicional bajada del Àngel y varios pasacalles con animación por todo el recinto.

En la zona lateral de la explanada se hará la plantada de los Gegants de Son Rapinya, junto a los cabezudos de las asociaciones vecinales de Es Molí des Rafal-Vivero y Rafal Vell, y los Gegants i Capgrossos de la Sala, acompañados por el Drac de na Coca. Este espacio contará también con servicio de comida y bebida.

La parte lateral superior del parque estará reservada para las entidades participantes, que presentarán diferentes exposiciones para dar a conocer su actividad. La explanada arbolada acogerá propuestas de ajedrez organizadas por la Associació d’Escaquistes de Balears, con un torneo de partidas rápidas y sesiones simultáneas gratuitas para las personas inscritas.

En el escenario pequeño, situado al otro lado del puente, el grupo Milites Maioricarum ofrecerá una recreación histórica. También se representarán monólogos protagonizados por personajes relevantes vinculados al Castell, con dos pases previstos a las 11.00 y a las 12.00 horas.

Refuerzo especial de la EMT

La EMT Palma habilitará un servicio especial de la línea CC para facilitar el acceso al parque de Sa Riera, con una frecuencia aproximada de 35 minutos.

La primera salida desde la avenida Gabriel Alomar será a las 09.10 horas, mientras que la última desde esta misma parada está prevista a las 17.20 horas.