Palma a Punt eliminó 783 grafitis y retiró 108 toneladas de residuos en los primeros cuatro meses del año

El programa Palma a Punt, impulsado por Emaya para reforzar la limpieza en los barrios de la ciudad, retiró 108,24 toneladas de residuos entre el 21 de enero y el 24 de abril, según el balance difundido este jueves por el Ayuntamiento de Palma. El dispositivo, que complementa el servicio ordinario, también permitió eliminar 783 grafitis y actuar sobre casi toda la ciudad.

El operativo incluyó además el desbroce de 356.855 metros lineales de malas hierbas, el baldeo con agua a presión de 2.322.901 metros cuadrados, la limpieza y el mantenimiento de 5.972 papeleras y la actuación sobre 7.015 contenedores. Para desarrollar este plan, Emaya destinó 74.440 euros, movilizó a 47 operarios y utilizó camiones, vehículos auxiliares, baldeadoras, equipos de agua a presión y maquinaria de limpieza de contenedores.

El presidente de Emaya y teniente de alcalde, Llorenç Bauzá de Keizer, ha valorado de forma positiva estos resultados y ha subrayado "el compromiso del Consistorio" con la limpieza y el mantenimiento del espacio público. Según ha defendido, este refuerzo "está contribuyendo decididamente a que podamos disfrutar de una ciudad más limpia", especialmente en aquellas zonas con más problemas de acumulación de residuos.

Adiós a las fases

El concejal ha anunciado además que Palma a Punt dejará de funcionar por fases y pasará a mantenerse de forma continuada hasta el final de la legislatura. Es decir, los operarios de Emaya seguirán interviniendo en los distintos barrios de Palma "sin pararse ningún día, salvo en los tramos festivos".

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Por sectores, la mayor retirada de residuos se registró en las zonas de Cala Major, Sant Agustí, Son Rapinya, Son Ximelis, Son Roca, Gènova, Son Vida y Bellver, con 26,07 toneladas, seguidas de los barrios de la Soledat, Pere Garau, Nou Llevant, Son Gotleu, Foners y Son Canals, con 21,42 toneladas. En el centro histórico, en cambio, destacó sobre todo la eliminación de grafitis, con 201 pintadas borradas.