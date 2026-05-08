Indignación entre las familias del Aina Moll con el Ayuntamiento de Palma por no cortar la calle para su protesta

Las familias del colegio Aina Moll han mostrado hoy su indignación con el Ayuntamiento de Palma por no cerrar la calle prevista para llevar a cabo su protesta. En este sentido, la comunidad educativa, el AFA y la asociación de vecinos de Porta de Santa Margalida tenían previsto volver a movilizarse este viernes en Palma para reclamar el cierre definitivo al tráfico de la vía situada frente al centro escolar.

La jornada, convocada bajo el lema "Quina plaça volem?", debía celebrarse hoy entre las 16.30 y las 19.00 horas en la plaza de los Patines y contemplaba el corte temporal de la vía que pasa ante el colegio. Sin embargo, según denuncian las familias, la actividad ha tenido que ser anulada "debido a que no se ha cortado la calle ni se han retirado los vehículos estacionados, a pesar de haber realizado la petición a la administración".

Resolución favorable

Según expresa Irene Coll, secretaria de la asociación de vecinos y miembro del AFA, la solicitud para cortar la calle "se tramitó entre 35 y 40 días antes de la actividad". Además, asegura que recibieron la resolución favorable por parte del Ayuntamiento para poder celebrar el acto.

No obstante, Coll señala que este viernes por la mañana ya detectaron que no se habían instalado las señales provisionales para prohibir el estacionamiento de vehículos y que, posteriormente, tampoco encontraron la calle cerrada ni las barreras colocadas. "Hemos intentado contactar con el Ayuntamiento, pero de momento no hemos recibido respuesta y no sabemos qué ha sucedido", lamenta.

La calle no ha sido cortada pese a la petición enviada al Ayuntamiento / Sofía Mayans

Mal tiempo

Asimismo, Coll explica que la lluvia también ha dificultado la convocatoria, aunque insiste en que el principal objetivo de la actividad era precisamente cortar la calle para reivindicar espacios más seguros para los menores. En este sentido,recuerda que la movilización se enmarcaba en una campaña internacional a nivel europeo en defensa de entornos escolares más saludables.

Ante esta situación, la comunidad educativa valorará convocar la protesta en otra fecha "para continuar reclamando entornos seguros y saludables".

Cierre permanente

La protesta se enmarcaba en la campaña europea Streets for Kids, impulsada por Clean Cities Campaign, y buscaba reivindicar entornos escolares "seguros y saludables".

De esta forma, los organizadores subrayan que la reivindicación va más allá de una acción puntual. "No queremos que sea solo por un día", advierten, ya que su objetivo es lograr un cierre permanente para transformar este espacio en una zona "segura, sin humos y abierta a la infancia de manera permanente".

Talleres, gimcana y recogida de firmas

Durante la tarde estaba previsto que se llevaran a cabo actividades deportivas, juegos populares, talleres creativos, una gimcana, cuentacuentos y una recogida de firmas para pedir formalmente al Ayuntamiento de Palma el cierre estable de la calle al tráfico motorizado. La convocatoria incluía también el certamen "Quina plaça volem?", en el que los niños podían imaginar y plasmar cómo quieren el futuro de su barrio.

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La iniciativa tenía el objetivo de retomar una experiencia que ya tuvo una gran acogida hace dos años. Ahora, familias y vecinos volvían a unir fuerzas para insistir en una demanda que consideran clave para mejorar la seguridad, la salud y la calidad del espacio público en torno al colegio. Así, pese a la cancelación del evento este viernes, la comunidad educativa valorará llevarlo a cabo en otra fecha.