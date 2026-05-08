Finalizadas las obras de la calle Aigua Dolça de Palma tras una inversión de 346.000 euros

El Ayuntamiento de Palma ha finalizado las obras de mejora y reurbanización del carrer Aigua Dolça, en el barrio de El Terreno, una actuación que ha supuesto una inversión total de 346.000 euros y que ha permitido mejorar la accesibilidad, la seguridad vial y las infraestructuras de esta zona.

Los trabajos han incluido la creación de nuevas aceras en los tramos donde no existían, la ejecución de pasos de peatones y la renovación del pavimento, además del asfaltado integral de la vía y la mejora del alumbrado público.

También se ha renovado el pavimento. / Cort

Asimismo, se ha actuado sobre un tramo del canal del torrente de Son Armadams, con el objetivo de reforzar la red hidráulica y prevenir posibles incidencias.

Plan Renove de El Terreno

La actuación forma parte del conjunto de intervenciones previstas en el Plan Renove de El Terreno, que ya ha permitido ejecutar otras mejoras en el barrio como la remodelación de la plaza Gomila, la calle Schembri o la recuperación de los jardines de la Quarentena.

El consistorio prevé continuar con nuevas actuaciones, entre ellas la reforma de las calles Robert Graves, Pedrera y Polvorí, con una inversión estimada de dos millones de euros recogidos en los presupuestos de 2026.