Un árbol de grandes dimensiones se ha desplomado hoy viernes por la noche en Palma, concretamente en la intersección entre la calle Luca de Tena y la calle Aragón, en la zona donde durante años estuvo ubicado el emblemático bar Güell.

El incidente se ha producido alrededor de las 21.30 horas, cuando el árbol ha caído atravesando completamente la calzada, obligando a cortar el tráfico mientras actuaban los servicios de emergencia.

Un árbol de grandes dimensiones se desploma en Palma y obliga a cortar el tráfico / DM

Tras el aviso, varias unidades de la Policía Local de Palma y efectivos de Bomberos se han desplazado rápidamente hasta el lugar para asegurar la zona y comenzar los trabajos de retirada. El árbol ocupaba gran parte de la calle, por lo que ha sido necesario cortarlo en varios fragmentos antes de poder retirarlo completamente de la vía pública.

Trabajos para recuperar la normalidad

Durante la intervención se han registrado retenciones y desvíos en una de las arterias más transitadas de Ciutat. Una vez finalizadas las labores de corte y limpieza, los equipos de emergencia empezarán a restablecer progresivamente la circulación en la zona. Por el momento no han trascendido heridos relacionados con el desplome.