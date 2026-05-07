Relevo al frente del grupo socialista en Palma: Xisco Ducrós deja la portavocía y le sustituirá Francesc Dalmau

Xisco Ducrós abandona la portavocía del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Palma, aunque continuará como regidor con dedicación parcial el año que queda de legislatura. Le sustituirá Francesc Dalmau, hasta ahora portavoz adjunto. El relevo se ha formalizado este jueves en una reunión de la ejecutiva de la Agrupación Socialista de Palma, que también ha confirmado a Silvana González como nueva portavoz adjunta.

Ducrós ha justificado su salida por motivos personales y en su deseo de volver a ejercer como abogado, algo que podrá hacer ahora que no tendrá dedicación exclusiva en Cort. Asimismo, continuará como vicesecretario general de la Agrupación Socialista de Palma.

"Es una decisión que llevábamos unos meses pensando y se debe a razones personales", ha explicado. "Seguiré en el Ayuntamiento como concejal y empezaré a recuperar mi profesión de abogado", ha añadido. El edil ha recordado además su larga trayectoria en la institución municipal. "El año que viene cumpliré doce años seguidos en el Ayuntamiento. Aportaré desde otro lugar", ha señalado.

Reunión de la ejecutiva socialista de Palma celebrada este jueves. / PSOE Palma

Dalmau, regidor de Movilidad la pasada legislatura, se convierte así en el cuarto portavoz que ha tenido el grupo municipal socialista este mandato. Le han precedido José Hila (dejó la portavocía para irse al Senado poco después de perder la alcaldía), Rosario Sánchez (fue nombrada Secretaria de Estado de Turismo) y el propio Ducrós.

Candidato socialista en 2027

Ducrós ha sido una de las caras más visibles del PSOE de Palma durante los últimos años, ya que también fue portavoz en Cort durante la pasada legislatura, además de concejal de Deportes. Ahora da un paso atrás y su presencia en las listas para las elecciones municipales de 2027 es muy improbable.

En este sentido, el PSOE de Palma todavía no tiene fecha para abrir un proceso que elija al candidato socialista a la alcaldía. Lo normal es que asuma ese papel el actual secretario general de la Agrupación Socialista de Palma, Iago Negueruela.

Ducrós pertenece a la tradición del PSOE de Ciutat que representaban los exalcaldes Aina Calvo y José Hila. La elección de Negueruela, un hombre cercano a Francina Armengol, como líder de la Agrupación Socialista de Palma, desplazó a esa corriente y provocó una cierta contestación interna. En todo caso, el gallego nombró a Ducrós su vicesecretario, cargo que seguirá desempeñando.

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En el contexto de esa diferencia de sensibilidades dentro del PSOE de Palma, otra regidora cercana a Hila, Angélica Pastor, también abandonó en noviembre su dedicación exclusiva en el grupo municipal socialista.