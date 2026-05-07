Cort reabre el puente del Castell de Bellver tras completar unas obras de reparación

El Ayuntamiento de Palma ha finalizado las obras de reparación del puente de acceso al Castell de Bellver, una actuación con la que da por concluida una nueva intervención en el entorno de uno de los enclaves patrimoniales y naturales más emblemáticos de la ciudad. El regidor de Cultura, Javier Bonet, y la regidora de Infraestructuras, Belén Soto, visitaron ayer la zona tras la conclusión de unos trabajos que han supuesto una inversión de unos 20.000 euros. La actuación ha consistido en el desmontaje del puente para su posterior reposición, la reparación de los muros de apoyo y la sustitución de los tablones de madera.

Durante la ejecución de las obras, el Ayuntamiento habilitó un acceso alternativo por la puerta sur del castillo, frente al edificio de recepción de visitantes, con el objetivo de garantizar en todo momento la entrada al recinto.

Los regidores Javier Bonet y Belén Soto, en el puente de acceso a Bellver. / Cort

Esta intervención se enmarca en el conjunto de mejoras que Cort está desarrollando en el entorno de Bellver. Entre ellas figuran la mejora de la señalética del bosque, la reparación de más de 1.400 metros lineales de caminos perimetrales y la rehabilitación del Passeig de Ronda, una actuación que ha permitido abrir esta zona al público y completar el circuito del castillo.

Rehabilitación de ses Cases des Retiro

El Consistorio ha avanzado además nuevas actuaciones de mayor alcance, como el proyecto de mejora de los accesos al castillo y la recuperación ambiental de su entorno forestal. Esta iniciativa contará con un presupuesto de 3,2 millones de euros, parcialmente financiados con fondos ITS, y busca reforzar la accesibilidad, la conservación del medio natural y la puesta en valor del conjunto.

A ello se sumará la rehabilitación de Ses Cases des Retiro, con una inversión estimada de 2 millones de euros, también con cargo a fondos ITS. Este espacio albergará el futuro Centro de Interpretación del Bosque de Bellver y será una de las dos piezas clave del proyectado Jardín Botánico de Palma.

Noticias relacionadas

Con estas actuaciones, Cort sostiene que refuerza su compromiso con la conservación, mejora y valorización del entorno de Bellver, uno de los principales espacios verdes y patrimoniales de Palma.