Cort asegura que tiene «la mano tendida» a los socorristas para negociar

El teniente de alcalde y regidor de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Palma, Llorenç Bauzá, aseguró ayer que el Consistorio tiene «la mano tendida» a los socorristas para continuar las negociaciones frente a la huelga que convocó este martes el sindicato Unió Socorristes Mallorca para el 24 de junio.

Según aseguró el también portavoz adjunto Cort tras la Junta de Gobierno, la oferta que se hizo para incluir mejoras en las condiciones del sector se incluirá en un nuevo contrato que entrará en vigor una vez termine el convenio vigente al finalizar la temporada turística.

El regidor señaló que no es posible incorporar las mejoras en el contrato actual por falta de tiempo, pero que en el siguiente se añadirán estas, además de otras que el sector no ha demandado, como la revalorización de su categoría profesional.

De la misma forma, aseguró que el nuevo contrato también incluirá el incremento de la supervisión en las playas o el adelanto del inicio de la temporada turística. Así, lamentó que la reunión que se celebró el martes «no dejara las cosas claras» y aseguró que asumirá los compromisos que se hicieron al sector al principio de las negociaciones.

Por otra parte, Bauzá recordó que en el mes de abril se desconvocó una primera manifestación de socorristas tras escuchar las propuestas del Consistorio y reiteró su compromiso con cumplir con las demandas del sector.