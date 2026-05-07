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Cerrados el Passeig Sagrera y tres parques de Palma ante la alerta naranja por lluvias

El cierre de estos espacios se mantendrá previsiblemente hasta primera hora del viernes

El Paseo Sagrera de Palma, en una imagen de archivo.

El Paseo Sagrera de Palma, en una imagen de archivo. / DM

EFE

El Ayuntamiento de Palma ha cerrado de forma preventiva, desde este jueves al mediodía, los parques de la Ribera, Can Terrers y Bellver, así como el Passeig Sagrera, ante la alerta naranja activada por fuertes lluvias.

El cierre de estos espacios se mantendrá previsiblemente hasta primera hora del viernes, en torno a las 8.00 horas, aunque la reapertura dependerá de la evolución de las previsiones meteorológicas, han informado desde el consistorio.

Lluvias intensas

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado este jueves el aviso naranja al sur de Mallorca a partir de mediodía por lluvias intensas, con una precipitación que se espera que acumule en una hora de 30 mm.

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También se ha activado el aviso amarillo en todo el archipiélago por los chubascos persistentes que se esperan. El pronóstico es de precipitación acumulada en 12 horas de unos 60 mm, a partir de mediodía, en Mallorca, Menorca y las Pitiusas.

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  • Palma
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