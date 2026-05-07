Los arquitectos del futuro centro multiservicios del Metropolitan detallan su proyecto: "Tendrá todo lo que le falta a Pere Garau"

El futuro centro multiusos previsto en el solar de los antiguos cines Metropolitan se perfila como un edificio escalonado y vertebrado alrededor de un espacio abierto y accesible desde la calle. Así lo han explicado este miércoles los arquitectos ganadores del concurso de ideas, Joan Fortuny y Martí Sanz, en una presentación de su proyecto que ha tenido lugar en el hall de los antiguos cines, cerrados desde hace cinco lustros, en presencia de vecinos y representantes del Ayuntamiento encabezados por Jaime Martínez.

El gran reto, han señalado los arquitectos, ha sido encajar la multitud de servicios públicos que integrará para dar respuesta a las necesidades del barrio más poblado de Palma, con más de 30.000 vecinos censados.

Fortuny ha explicado que el proyecto nace de una lectura muy directa del entorno urbano y social de Pere Garau. Según ha detallado, se trata de un barrio con "30.000 habitantes en 60 hectáreas", con una densidad de "417 habitantes por hectárea cuando lo recomendable son 120". Esta radiografía la completa una elevada diversidad social y demográfica, con "el 40% de extranjeros y más de diez nacionalidades".

Los arquitectos sostienen que el gran reto era concentrar en una misma pieza todos los usos previstos. "Todo lo que le falta a Pere Garau lo tenemos que reunir en un solar", ha resumido Fortuny, que ha definido el edificio como "un pequeño rascacielos con usos muy dispares". La propuesta busca resolver esa complejidad generando una planta baja muy permeable en la que convivirán una unidad de salud básica, una escoleta de 0 a 3 años, una Oficina de Atención al Ciudadanao (OAC), una comisaría de la Policía Local para 30 agentes y un centro para Gent Gran.

En las plantas superiores se ubicarán una biblioteca, un casal de barri y salas polivalentes. Todos estos espacios se relacionarán a través de "una pequeña plaza que va entrando al edificio", ha destacado Fortuny. El equipamiento se completará con tres plantas subterráneas para aparcamientos.

Asimismo, habrá espacios pensados para adaptarse a necesidades futuras. En este sentido, Fortuny ha destacado que habrá "1.800 metros cuadrados que se pueden hibridar", con la idea de que el inmueble pueda evolucionar con las necesidades del barrio.

Martí Sanz ha señalado que una de las primeras decisiones que tomaron fue plantear un volumen "menos aparatoso y apretado", escalonado y respetuoso con el entorno. El proyecto incorpora además una calle interior que atravesará el edificio y creará un gran vacío central en altura para conectar visual y funcionalmente todos los equipamientos, mejorar la iluminación y favorecer la ventilación natural.

El nuevo centro multiservicios también pretende corregir el déficit de "espacios verdes, ajardinados y tranquilos" en el barrio. Por ello, el edificio se articulará con terrazas conectadas entre sí y un sistema de toldos. En la fachada exterior, los arquitectos se han inspirado en las celosías presentes en muchos inmuebles del barrio y plantean una envolvente de celosía cerámica, pensada para filtrar la luz y proteger de las vistas externas. Además, han avanzado que se emplearán materiales de Mallorca y de proximidad siempre que sea posible.

En términos económicos, el proyecto prevé un coste estimado de 11,2 millones de euros, que se elevarían a 14,5 millones con IVA. Fortuny ha admitido que uno de los grandes condicionantes será el aparcamiento subterráneo de tres plantas, muy costoso, además de la demolición del edificio, aunque ha defendido que sistemas constructivos como la madera y el hormigón prefabricado permitirán compensar parte del gasto al acelerar la ejecución.

Martínez: "Confirma nuestro compromiso con Pere Garau"

Por su parte Jaime Martínez ha afirmado que este proyecto "confirma que nuestro compromiso con Pere Garau no tiene marcha atrás", al tiempo que ha descrito la actuación como "un antes y un después para el barrio".

El alcalde también ha reivindicado la recuperación de "un espacio abandonado hace 14 años" para convertirlo en "un gran centro de servicios de primer nivel y el más grande de Palma". Finalmente, ha recordado que el Ayuntamiento adquirió el solar el año pasado y la previsión es licitar el proyecto el año que viene.