Estos son los tres mejores llonguets de la Fira del Llonguet de es Pil·larí: calamarines, cochinita pibil y carrilleras

La décima edición de la Fira del Llonguet de es Pil·larí, convertida en una de las fiestas más esperadas por los amantes del producto local en Palma, ha vuelto a demostrar que este panecillo típico de Palma sigue más vivo que nunca. Tradición, creatividad y mucho sabor se dieron la mano en un concurso que premió las mejores propuestas elaboradas durante la celebración de esta feria de este núcleo palmesano.

El gran vencedor fue Borja Salas, de Sa Comuna de Lloret, que se alzó con el primer premio gracias a un llonguet de calamarins a la andaluza con mayonesa kimchi. El segundo puesto fue para Infineatruck, con una propuesta de inspiración mexicana y producto mallorquín, mientras que el tercer premio recayó en el Forn Fondo, uno de los establecimientos históricos de Palma.

Primer premio: Sa Comuna de Lloret y su llonguet de calamarines con mayonesa kimchi

El mejor llonguet de la Fira del Llonguet de es Pil·larí llegó desde el Pla de Mallorca. Borja Salas, de Sa Comuna de Lloret, conquistó al jurado con una creación que combina sabor marinero, textura crujiente y un toque picante: un llonguet de calamarines a la andaluza con mayonesa kimchi.

La propuesta ganadora parte de una idea reconocible para cualquier amante de la cocina mediterránea: los calamares fritos. Sin embargo, Salas ha llevado ese clásico al terreno del llonguet con una versión más actual, en la que la mayonesa kimchi aporta personalidad, frescor y un punto atrevido.

El resultado ha sido un bocado con equilibrio entre tradición y modernidad. Por un lado, el pan mallorquín más vinculado a Palma; por otro, una elaboración con aire callejero y contemporáneo.

Segundo premio: Infineatruck, con cochinita pibil, trempó y salsa InfinEat

El segundo premio fue para Infineatruck, la propuesta sobre ruedas vinculada al restaurante Infineat Thai, de Palma. Su llonguet apostó por la fusión de sabores con una receta de cochinita pibil con trempó, cebolla envinagrada y salsa InfinEat.

En este caso, el jurado reconoció una elaboración que mezcla referencias de la cocina mexicana con ingredientes y guiños locales. La cochinita pibil aporta intensidad y jugosidad; el trempó suma frescor mallorquín; la cebolla envinagrada añade acidez; y la salsa de la casa remata un llonguet pensado para destacar entre las propuestas más creativas del certamen.

La presencia de Infineatruck en el podio confirma, además, el auge de las cocinas móviles y de las propuestas gastronómicas informales en las ferias populares de Mallorca. El llonguet, lejos de limitarse a los rellenos clásicos, se abre así a sabores internacionales sin perder su identidad.

Tercer premio: Forn Fondo y su llonguet rojo de carrilleras

El tercer puesto fue para el Forn Fondo, un nombre muy ligado a la historia gastronómica de Palma. Su propuesta era la de un llonguet rojo relleno de carrilleras de cerdo cocinadas a baja temperatura, acompañado de escalonias tostadas y una reducción de vino dulce con pera.

Se trata de una elaboración más cercana a la cocina de fondo y cuchara, trasladada al formato de bocadillo. Las carrilleras, cocinadas lentamente, aportan melosidad y profundidad de sabor, mientras que la reducción de vino dulce con pera introduce un contraste aromático y ligeramente dulce.

El llonguet rojo del Forn Fondo destacó por su presentación, por la técnica empleada y por su capacidad para transformar un guiso de sabores intensos en un bocado de feria.

Un concurso que reivindica el llonguet como símbolo gastronómico de Mallorca

El concurso de la Fira del Llonguet de es Pil·larí se ha consolidado como uno de los grandes atractivos de la jornada festiva, celebrada hace pocas semanas. Cada edición reúne a profesionales de la restauración, hornos y propuestas gastronómicas que reinterpretan el llonguet desde distintos estilos: desde las recetas más tradicionales hasta combinaciones de autor.

El podio de este año resume muy bien esa diversidad. Sa Comuna de Lloret ha ganado con una propuesta marinera y actual; Infineatruck ha apostado por la fusión internacional; y Forn Fondo ha llevado al llonguet una elaboración más gastronómica y reposada.

La feria, que este año ha celebrado su décima edición, volvió a llenar es Pil·larí de público, demostrando que el llonguet sigue siendo mucho más que un panecillo. Es identidad, memoria popular y, cada vez más, una base perfecta para la creatividad culinaria.