Palma invertirá casi dos millones de euros en la renovación de las fachadas de los edificios de s’Escorxador

El Ayuntamiento de Palma ha aprobado el proyecto básico y de ejecución para rehabilitar la parte exterior de los edificios del recinto municipal de s’Escorxador, una intervención con la que pretende mejorar el estado de conservación de uno de los espacios más emblemáticos de Camp Redó.

La actuación contará con un presupuesto de 1,8 millones de euros y un plazo de ejecución de 11 meses, según ha informado el portavoz adjunto municipal, Llorenç Bauzá de Keizer. El edil ha recordado además que el proyecto ya recibió el visto bueno de la Comisión de Centro Histórico el pasado febrero.

Las obras se centrarán en la rehabilitación de cubiertas, aleros de madera y elementos metálicos, además de la sustitución de canales y bajantes. También incluirán mejoras en fachadas, carpinterías y en el muro perimetral del recinto, aunque sin alterar la volumetría original de los edificios.

Otras intervenciones en s'Escorxador

Esta intervención se suma a otras actuaciones ya ejecutadas por Cort en las zonas comunes de s’Escorxador, donde el Ayuntamiento ha invertido más de medio millón de euros. Entre esas mejoras figuran la renovación de la instalación eléctrica y del alumbrado, la implantación de un sistema de riego, la adaptación a la accesibilidad universal y la reforma de los baños.

Con este nuevo proyecto, el Consistorio defiende que refuerza su apuesta por la mejora de los equipamientos municipales y por ofrecer a los vecinos de Camp Redó un recinto "renovado, más accesible y adaptado a sus necesidades".

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Hay que recordar que recientemente se ha creado la plataforma Salvem S’Escorxador por un grupo de vecinos, con el objetivo de evitar la degradación de este espacio en los últimos años.