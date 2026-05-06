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La izquierda en Palma carga contra el alcalde por ordenar el desalojo de la antigua cárcel en cinco días

PSOE, Més y Podemos critican que el Ayuntamiento avance en la expulsión de los más de 200 ocupantes del inmueble "sin darles una alternativa habitacional"

Los ocupantes de la antigua cárcel tienen cinco días para marcharse.

Los ocupantes de la antigua cárcel tienen cinco días para marcharse. / B. Ramon

Jaume Bauzà

Jaume Bauzà

Palma

La izquierda de Palma ha cargado contra el ultimátum dado por el Ayuntamiento a los ocupantes de la antigua cárcel para que abandonen el recinto en un plazo de cinco días. PSOE, Més per Palma y Unidas Podemos han denunciado que Cort haya optado por seguir adelante con el desalojo sin ofrecer, a su juicio, alternativas habitacionales reales a las personas que viven allí.

Desde el PSOE, Francesc Dalmau ha sostenido que la decisión del alcalde, Jaime Martínez, evidencia "su poca humanidad". El dirigente socialista ha criticado que el gobierno municipal haya decidido continuar con el procedimiento "sin ningún tipo de ayuda" y "sin ninguna alternativa" para los residentes. "Dijeron que buscarían alternativas y no han hecho nada, ni con ninguna entidad del tercer sector ni con la Iglesia ni con el IMAS", ha afirmado. A su juicio, Palma atraviesa "una grave crisis habitacional" y quienes viven en la antigua prisión "no están allí porque quieren, están allí porque no ven otra solución y nadie les ayuda".

Unidas Podemos ha elevado aún más el tono y ha advertido de que la desestimación de las alegaciones "confirma que el alcalde de Palma, Jaime Martínez, pretende seguir adelante con un desalojo masivo sin garantizar alternativas habitacionales reales". La regidora Lucía Muñoz ha calificado la medida como "un paso más en el método Albiol" y ha alertado del riesgo de que desemboque en "un conflicto social grave, con imágenes de gran dureza" si finalmente intervienen las fuerzas policiales para expulsar a personas vulnerables.

"No podemos normalizar que la respuesta institucional a la exclusión social sea la amenaza de un operativo policial", ha señalado. Podemos ha exigido además acceso inmediato al expediente completo y ha reclamado al Ayuntamiento que "rectifique y sitúe los derechos humanos en el centro". "Las personas afectadas no necesitan propaganda ni políticas de mano dura; necesitan vivienda, acompañamiento y soluciones dignas", ha añadido Muñoz.

Miquel Àngel Contreras: "Cero soluciones y más expulsiones"

Més per Palma ha centrado su crítica en el balance del gobierno municipal en materia de vivienda. El regidor Miquel Àngel Contreras ha resumido la actuación del PP en estos tres años con una frase contundente: "cero soluciones y más expulsiones". Según ha denunciado, en lugar de promover vivienda pública asequible para quienes más la necesitan, el Ayuntamiento "las hace fuera de la antigua prisión".

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Contreras ha insistido en que se trata de personas que atraviesan "una situación límite" y ha reprochado al ejecutivo de Jaime Martínez que, cuando deberían encontrar "ayuda, acompañamiento y alternativas", solo se les ofrezca "persecución, marginación y desesperanza".

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