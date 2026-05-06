Cort desestima las alegaciones de los ocupantes de la antigua cárcel de Palma y les da cinco días para desalojarla

El Ayuntamiento de Palma ha aprobado este miércoles la desestimación de las alegaciones presentadas por 45 de los más de 200 ocupantes de la antigua cárcel y ha acordado la recuperación posesoria del recinto. Cort les da un plazo máximo de cinco días hábiles para abandonarlo y advierte de que, en caso contrario, solicitará una orden judicial y "el auxilio de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad".

De hecho, ese es el escenario más probable, por lo que a partir de la próxima semana el Consistorio explorará la vía de los tribunales. En tal caso, no aventura plazos para determinar cuándo esa orden se hará efectiva.

El informe jurídico que sustenta la decisión rechaza uno por uno los argumentos de los ocupantes y subraya que "en ninguna de las alegaciones presentadas por los interesados se ha mencionado ni acreditado que hayan solicitado en alguna ocasión una vivienda social o bien prestación económica para destinarla a vivienda". El documento remarca además que solo cuatro personas del censo tienen expediente abierto con los servicios sociales municipales, mientras que 172 nunca han recibido atención por no haberla pedido.

Uno de los puntos centrales del expediente es el estado del recinto. Los servicios jurídicos recogen informes de Policía Local, Bomberos y Sanidad que describen una situación de insalubridad y riesgo extremo. El texto advierte de que "la convivencia tan estrecha entre las numerosas personas que allí habitan, el estado en que se encuentra toda la instalación con los residuos generados diariamente, y la alta presencia de roedores, suponen un serio problema epidemiológico que podría incluso llegar afectar a otras personas que no habitan en el recinto, y transmitirse entre la población".

Añade incluso que esa transmisión "podría ser por mordida, arañazo o ectoparásitos de las ratas" y cita entre los agentes zoonóticos más comunes el "Hantavirus".

El informe también deja claro que la eventual vulnerabilidad de algunos ocupantes no bloquea por sí sola la actuación administrativa. En este sentido, recuerda doctrina judicial y subraya que "el hecho de que en la vivienda que hubiere de ser desalojada forzosamente habitaren personas especialmente vulnerables como las referidas no constituye un impedimento absoluto para que pueda ser autorizada la entrada en el domicilio".

Hacia una ejecución forzosa

A ello se suma el coste económico que está soportando el Ayuntamiento de Palma por mantener controlado el acceso al recinto. Según el propio expediente, "el coste económico que ha supuesto el control de accesos habilitado en la entrada principal a los módulos ocupados objeto del presente expediente a las arcas municipales asciende a 259.757,68 euros", entre el 22 de febrero y el 26 de abril, con una media de 4.123,13 euros al día. Bomberos, por su parte, cifran en casi 78.000 euros el coste de sus intervenciones desde enero de 2025 par sofocar diversos incendios.

La resolución aprobada por Cort es tajante: "Requerir a todos los interesados para que procedan al desalojo de los módulos que integran la antigua cárcel en el plazo máximo de cinco días hábiles siguientes a la notificación del presente acuerdo".

Si no abandonan el recinto en ese plazo, el Ayuntamiento podrá acudir a la ejecución forzosa, pedir auxilio policial e imponer multas coercitivas.