Ben Amics pide desplegar la bandera del Orgullo en Cort y retomar los talleres de Palma Educa para organizar la verbena

Ben Amics ha condicionado la organización de la verbena del Orgullo LGTBIQ+ 2026 a que el Ayuntamiento de Palma se comprometa a invitarles para desplegar la bandera del Orgullo en Cort el 8 de junio y que el curso que viene se reinicien los talleres de Palma Educa.

Así lo ha confirmado, en declaraciones a Europa Press, la portavoz de la entidad, Jan Gómez, tras la asamblea que ha celebrado Ben Amics este miércoles, después de la reunión mantenida esta mañana con la corporación local.

De este modo, ha apuntado que estas serían los nuevos compromisos que tendría que asumir el Ayuntamiento de Palma, junto con la firma de un compromiso de que el 8 de junio tendrán cerrada la lista de artistas, las actividades y el cartel para iniciar la difusión del evento.

Gómez ha destacado que la propuesta de la nueva fecha --ellos planteaban cerrar estos puntos el 1 de junio-- ha llegado después de constatar que "los plazos son imposibles" y de que la teniente de alcalde y regidora de Igualdad, Lourdes Roca, se disculpara con ellos por lo sucedido.

Igualmente, ha recalcado que este nuevo plazo supone una "situación de desprotección y maltrato" al colectivo, al equipo técnico y voluntarias de Ben Amics.

Por eso, han pedido que la celebración de la 'revetla' "no sea solo una foto sin contenido", sino que pretenden que haya un "compromiso real" con las políticas LGTBIQ+ a nivel municipal.

Por tanto, han exigido que el área de Igualdad asuma la coorganización de la verbena, que los contratos de los talleres de Palma Educa estén resueltos el 15 de septiembre para "empezar el curso 2026-2027 con normalidad".

En Ben Amics han remarcado que los talleres de diversidad sexual y de género llevan un año sin impartirse porque "no se sacan los contratos", por lo que las escuelas de la ciudad "no pueden acceder a esta formación en derechos humanos para su alumnado".

Igualmente, han pedido un compromiso de palabra del alcalde de Palma, Jaime Martínez, que el 8 de junio desplegará la bandera del Orgullo LGTBIQ+ junto a Ben Amics, después de "haberles expulsado hace tres años".

Si el Consistorio acepta todos estos puntos, Gómez ha confirmado que asumirían la "sobrecarga" y "esfuerzo técnico y humano" que implica organizar esta 'revetla' con tan pocos días de antelación. Ben Amics ha dado a Cort hasta el viernes para responder a su contrapropuesta.