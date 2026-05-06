La Autoridad Portuaria también valora negativamente el diseño del nuevo El Pesquero y deja la concesión en el aire

La Autoridad Portuaria de Baleares ha asumido el rechazo del Ayuntamiento de Palma y de la Comisión de Centro Histórico al diseño planteado para el futuro bar-restaurante El Pesquero y ha dejado claro que la concesión todavía no es definitiva. Ports subraya que comparte la valoración negativa sobre la integración arquitectónica de la propuesta en este punto del frente marítimo, un enclave especialmente sensible entre el puerto y el centro histórico.

La APB recuerda que el concurso para explotar el establecimiento del muelle de la Llotja se convocó en febrero de 2025 y que en diciembre de ese año su consejo de administración eligió como oferta más ventajosa la presentada por Coliving Puig d'Alaró. Sin embargo, recalca que el procedimiento sigue abierto y que la adjudicación final depende del visto bueno urbanístico municipal.

En este sentido, la Autoridad Portuaria destaca que la concesión "está condicionada a la obtención de la licencia de obras, cuya competencia corresponde exclusivamente al Ayuntamiento de Palma". Y añade la idea central de su posición: "Por tanto, no se formalizará la concesión mientras no se disponga de esta autorización municipal, garantizando así el pleno respeto a los criterios urbanísticos y patrimoniales aplicables en este enclave de especial sensibilidad".

Ports remarca además que su criterio sobre el diseño ya era coincidente con el que ahora ha expresado Cort. De hecho, revela que en la valoración del concurso la propuesta seleccionada obtuvo una nota muy baja en integración arquitectónica, con 1,13 puntos sobre un máximo de 8,1 en ese apartado. La APB sostiene por ello que el mal encaje visual del proyecto en su entorno ya había quedado reflejado en la puntuación técnica.

Mejoras medioambientales

Aun así, explica que el resultado del concurso respondió a una valoración global de todos los criterios, y que la oferta ganadora se impuso por factores como las ventajas operativas del servicio, la inversión comprometida, las mejoras medioambientales y la gestión de residuos. También puntualiza que el subcriterio de adecuación al entorno no se limitaba solo a la integración arquitectónica, sino que abarcaba el conjunto del proyecto, incluida la movilidad, la eficiencia energética o el impacto de las instalaciones.