Adiós a Cel Blau: cierra tras 45 años uno de los locales más emblemáticos de Platja de Palma

El histórico Cel Blau, ubicado en la Platja de Palma, ha anunciado que cerrará definitivamente en noviembre de 2026 tras 45 años de actividad. La noticia ha llegado a través de un emotivo comunicado en redes sociales, donde la familia al frente del negocio ha compartido su historia y los motivos de esta decisión. “Hoy no es un día cualquiera”, comienza el mensaje, en el que recuerdan que este proyecto ha sido mucho más que un restaurante: “Ha sido una forma de vida”.

La historia de Cel Blau Burgers & Streetfood arranca con Antonio y Consuelo, los fundadores, que levantaron el local con esfuerzo y dedicación. Durante años, el establecimiento se convirtió en un punto de encuentro para turistas, vecinos y familias, con una oferta que iba mucho más allá de las hamburguesas. Paellas, frituras, carnes y pescados formaban parte de una propuesta que destacaba, según explican, por la cercanía y el trato humano.

El relevo generacional y la evolución

Con el paso del tiempo, sus hijos, Diego y Ramón, tomaron el relevo del negocio. Para ellos, el local no solo era un trabajo, sino también su hogar: “Prácticamente hemos nacido entre estas paredes”, aseguran. Bajo su gestión, decidieron evolucionar el concepto sin perder la esencia, apostando por una propuesta más centrada en las hamburguesas, lo que les ha llevado a recibir recientemente el reconocimiento a la mejor hamburguesa de Baleares 2026. Un logro que, subrayan, pertenece también a clientes, equipo y entorno.

El final de esta etapa no responde a una decisión empresarial propia, sino a una circunstancia externa. Según explican, los propietarios del local han decidido recuperarlo, lo que obliga al negocio a abandonar el espacio. “Nos duele, pero lo aceptamos con respeto”, señalan, destacando que se marchan con la tranquilidad de haberlo dado todo: "Esto no es un adiós".

Una despedida cargada de agradecimiento

El comunicado está lleno de mensajes de gratitud hacia todas las personas que han formado parte de esta historia durante más de cuatro décadas. “Nos vamos con la cabeza alta”, afirman, poniendo en valor el camino recorrido. El cierre definitivo está previsto para noviembre de 2026, poniendo fin a una etapa en la calle Llaüt de Platja de Palma.