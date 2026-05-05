Los socorristas convocan una huelga en las playas de Palma el 24 de junio

La Unión de Socorristas ha anunciado la "ruptura total" de relaciones con el Ayuntamiento de Palma y ha convocado una huelga total en las playas de la ciudad para el próximo 24 de junio, tras denunciar el deterioro del servicio y cargar directamente contra el regidor de Medio Ambiente, Llorenç Bauzà.

El colectivo asegura que la situación ha llegado a "un punto límite" después de años de "promesas incumplidas" y sostiene que, en la última reunión mantenida con responsables municipales, funcionarios del área les trasladaron que el concejal les había prometido medidas "para sacarnos de encima".

La organización centra su denuncia en la falta de infraestructuras básicas y sanitarias en varios arenales. Según afirma, a 5 de mayo todavía no existen módulos de primeros auxilios en puntos como Ciutat Jardí o Cala Estància, lo que deja sin atención inmediata posibles emergencias. También denuncia que en Platja de Palma no hay baños ni duchas para los usuarios y que el boyado es insuficiente o directamente inexistente en algunos tramos, una carencia que, a su juicio, supone "un riesgo directo para bañistas y embarcaciones".

Protesta el día 28 en la plaza de Cort

La Unión de Socorristas alerta además del deterioro de la seguridad, que asegura afecta ya incluso al propio personal del servicio. Explica que se registran robos a usuarios a diario y que recientemente incluso les han sustraído una bicicleta de servicio. Para el colectivo, estos hechos son consecuencia de "una mala gestión por parte de Llorenç Bauzà". "Gobernar no es solo tener presencia en redes sociales; es garantizar la seguridad, los servicios básicos y condiciones dignas tanto para trabajadores como para ciudadanos", sostiene.

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Ante este escenario, los socorristas han declarado un estado de alerta y movilización. Además de la huelga, han convocado una manifestación el próximo 28 de mayo en la plaza de Cort. "Las playas no contarán con socorristas el 24 de junio porque iremos a huelga total", advierten. Y concluyen con un mensaje directo: "La seguridad no es un gasto, es una necesidad básica".