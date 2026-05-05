Así es el proyecto del bar restaurante El Pesquero de Palma que el Ayuntamiento ha rechazado

El Ayuntamiento de Palma ha rechazado el diseño planteado para la nueva etapa del bar-cafetería El Pesquero, en el Moll de sa Llotja, al considerar que la propuesta no encaja en un enclave especialmente sensible entre el puerto y el centro histórico por alto valor patrimonial.

La decisión, adoptada por unanimidad por la Comisión de Centro Histórico (CCH), abre ahora un escenario incierto, porque la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) ya adjudicó la concesión del local a la empresa Coliving Puig de Alaró y se desconoce cómo afectará este revés al proceso. Pero, ¿cómo es el proyecto rechazado por el Consistorio?.

Más de 700 metros cuadrados de superfície

La superficie total del proyecto del nuevo bar Pesquero era de 732,90 metros cuadrados, de los cuales 268,20 metros correspondían a edificaciones y 464,70 metros cuadrados a zonas de terraza al aire libre, situadas dentro del dominio público portuario.

La pérgola del nuevo bar Pesquero se convierte en su elemanto más simbólico. / Jordi Herrero/Arquitecto

La gestión del establecimiento iba a incluir la prestación de servicios propios de bar, cafetería y restaurante, así como otras actividades complementarias relacionadas con la explotación hostelera.

Una pérgola de madera laminada y vidrios plegables

El elemento más significativo del diseño del bar restaurante iba a ser una gran pérgola de madera laminada, inspirada en los antiguos barcos en construcción de los astilleros, con las cuadernas a la vista. Sobre esta cubierta estaba previsto que se colocase un sistema de placas solares fotovoltaicas que permitiría amortiguar la demanda energética producida por el restaurante.

El proyecto, sin embargo, incluía tres elementos más. Bajo la pérgola se iba a colocar un tablero o modo de pavimento que se organizaría mediante un sistema de recuadros definidos por tiras de piedra de mármol de Binissalem. En el interior de estos rombos se hubieran ubicado diferentes materiales: madera en las zonas de restaurante y zonas verdes en los límites. La idea que proponían los arquitectos era extender estos rombos hacia el espacio del muelle, de tal manera que el tablero se percibiera como una extensión de la zona del muelle y también se relacionara en planta con la huella de la sombra de la pérgola, así como con el antiguo secadero de redes cercano.

Recreación del nuevo Bar Pesquero con la pérgola iluminada / Jordi Herrero/Arquitecto

Entre la pérgola y el nuevo pavimento se iba a situar el restaurante con partes diferenciadas: la cocina y la zona de restaurante cubierta. El ámbito de restaurante cubierto quedaba delimitado perimetralmente mediante un sistema de vidrios plegables, permitiendo en verano y durante gran parte del año que este espacio permaneciera abierto. Además, el edificio iba a incorporar un sótano que permitiría incluir otros ámbitos necesarios para el conjunto, pero que en la planta superior podrían restar mucho espacio. Esta zona de servicio se iba a distribuir un vestuario para el personal, otro para almacén, otro para cámaras de frío y un espacio para una dependencia de productos de limpieza, así como un amplio baño.

¿Quíen diseñó el proyecto?

El proyecto fue obra de los arquitectos Jordi Herrero y Eduardo García Acuña, un tándem que ha trabajado en proyectos como el Nobis Hotel de Palma.