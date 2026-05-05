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Palma tumba el diseño del futuro bar El Pesquero por su fuerte impacto visual y abre un escenario incierto con la concesión

La Comisión del Centro Histórico rechaza por unanimidad la propuesta de la empresa pese a que la Autoridad Portuaria ya le ha dado el visto bueno

Palma ha tumbado el diseño para el nuevo Pesquero.

Palma ha tumbado el diseño para el nuevo Pesquero. / DM

Jaume Bauzà

Jaume Bauzà

Palma

El Ayuntamiento de Palma ha rechazado el diseño planteado para la nueva etapa del bar-cafetería El Pesquero, en el Moll de sa Llotja, al considerar que la propuesta no encaja en un enclave especialmente sensible entre el puerto y el centro histórico por alto valor patrimonial. La decisión, adoptada por unanimidad por la Comisión de Centro Histórico (CCH), abre ahora un escenario incierto porque la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) ya adjudicó la concesión del local a la empresa Coliving Puig de Alaró y se desconoce cómo afectará este revés al proceso.

El regidor de Urbanismo y Vivienda, Óscar Fidalgo, ha explicado que la comisión ha analizado la documentación del proyecto básico presentada por el arquitecto responsable. Tras revisar el material y escuchar a este profesional, los representantes de la CCH, incluido el equipo de gobierno municipal, han rechazado la propuesta por su impacto visual y porque además presentaba "algunas deficiencias que deberían ser subsanadas por parte de la empresa".

Según Fidalgo, los miembros de la comisión han mostrado su desacuerdo "con la propuesta planteada y su alcance". El concejal ha precisado que el proyecto introduce un elemento estructural en forma de cubierta en una "zona de respeto" visual entre el ámbito portuario y el centro histórico, representado por edificios como la Llotja, el Consolat de Mar y el edificio de Guillem Sagrera.

Diseño propuesto para El Pesquero.

Diseño propuesto para El Pesquero. / DM

A juicio de la comisión, esa solución "posiblemente no sea la más acertada visualmente y técnicamente para esa zona de la ciudad", ya que "distorsiona la visual del centro histórico y de los elementos patrimoniales dispuestos en este ámbito". Fidalgo ha resumido el criterio de la CCH al señalar que ese elemento disruptivo, lejos de aportar valor, "representa más bien lo contrario" en un espacio donde predominan valores paisajísticos y patrimoniales de gran entidad.

El edil ha insistido en que "ese proyecto, aparte de tener deficiencias, casa poco con los valores patrimoniales del centro histórico". Por ello, la Comisión de Centro Histórico lo ha rechazado en audiencia, aunque deja constancia también de que el proyecto deberá corregir los defectos técnicos señalados.

La incógnita se abre ahora sobre la concesión ya adjudicada por la Autoridad Portuaria. Fidalgo ha subrayado que Ports actuará dentro de sus competencias, mientras que el Ayuntamiento se limita a valorar si la propuesta cumple o no con los estándares urbanísticos municipales. Pese a ello, ha confiado en una salida acordada: "Estoy convencido de que la disposición de la Autoridad Portuaria será respetuosa con la voluntad del Ayuntamiento de Palma y estoy convencido de que se llegará a un entente".

ARCA celebra el rechazo unánime de la propuesta

ARCA ha celebrado el rechazo unánime de la Comisión de Centro Histórico al proyecto elegido en el concurso convocado por la Autoridad Portuaria para El Pesquero.

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La entidad ya había advertido de que se trataba de una propuesta de fuerte impacto visual, concebida para ganar protagonismo en un enclave especialmente sensible. A su juicio, el diseño apostaba por una cubierta arquitectónicamente muy pretenciosa, con voluntad de destacar frente a elementos patrimoniales como sa Llotja, el Consolat de Mar y la Catedral al fondo, tanto de día como de noche.

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