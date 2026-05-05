Més per Palma activa el proceso de primarias con la vista puesta en las municipales de 2027

Més per Palma ha puesto en marcha el proceso de primarias para elegir a sus candidatos de cara a las elecciones municipales de 2027, después de que la asamblea de la formación haya aprobado el plan de trabajo de esta nueva etapa política. La organización sitúa este proceso como el primer paso para armar una candidatura con aspiraciones de gobierno en Palma y reforzar su peso en el Ayuntamiento.

La militancia ha dado además luz verde a la composición de la Comisión de Primarias, el órgano que se encargará de velar por la transparencia y el correcto desarrollo del proceso interno. La presidencia recaerá en Miquel Àngel Contreras, que asumirá la coordinación de este calendario. Tanto Contreras como la portavoz de la formación en Palma, Neus Truyol, han anunciado que no continuarán como regidores la próxima legislatura.

Tal como informó este periódico la semana pasada, Més trata de convencer a Fina Santiago para que dé el paso y se presente.

La coordinadora de Més per Palma, Xisca Mir, ha subrayado la importancia del momento político que abre la formación. "Hoy ponemos en marcha un proceso clave para el futuro de nuestra organización y, sobre todo, para el futuro de Palma", ha afirmado. Según ha defendido, se trata de "la primera pasa para construir una candidatura fuerte, arraigada y con capacidad real de transformar la ciudad".

Mir ha insistido en que el partido afronta este ciclo con ambición y confianza. "Iniciamos el camino hacia una candidatura ganadora", ha señalado, antes de añadir que el proceso se encara "con ilusión" y con la convicción de que la formación podrá mejorar sus resultados. "Tenemos equipo, tenemos proyecto y tenemos cada vez más apoyo ciudadano", ha asegurado.

"El único partido de izquierdas que crece en Palma"

La dirigente ecosoberanista ha vinculado este impulso a los últimos sondeos, que, según ha destacado, sitúan a Més como "la única fuerza de izquierdas que crece en Palma". A su juicio, ese avance responde a "un trabajo constante, riguroso y comprometido" y refleja que una parte del electorado busca alternativas al actual gobierno municipal de derechas.

En este contexto, Més per Palma aspira a presentarse como "una alternativa útil, valiente y coherente" para afrontar debates como el acceso a la vivienda, la sostenibilidad, la convivencia y la calidad de vida en los barrios. La formación ha hecho finalmente un llamamiento tanto a su militancia como al conjunto de la ciudadanía para implicarse en este nuevo ciclo político y contribuir a construir "una Palma mejor".