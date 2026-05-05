Llevan a la justicia el refuerzo de verano de la Policía Local de Palma por supuestas irregularidades

El sindicato ATAP ha llevado a la justicia el refuerzo de verano de la Policía Local de Palma al considerar que el dispositivo impulsado por el Ayuntamiento incurre en "irregularidades" y se ha diseñado con el "consentimiento y complicidad del equipo de gobierno". La organización rechaza el plan presentado por el jefe de la Policía Local, Guillem Mascaró, y sostiene que no respaldará ningún refuerzo "impuesto", sin votación previa y sin aplicar antes los coeficientes correctores propios y el turno de la USEI al conjunto de la plantilla. A su juicio, esta situación mantiene graves diferencias entre agentes y perpetúa agravios internos que arrastran desde hace años.

ATAP recuerda que el refuerzo de 2022 se aprobó con el compromiso de extender los turnos y coeficientes correctores a todas las unidades, un acuerdo que, según denuncia, sigue sin cumplirse. El sindicato critica además el "oscurantismo" con el que, a su entender, se gestionan estos criterios y reclama conocer los coeficientes aplicados en unidades como la USEI, GAP y UNOC. "Resulta incomprensible que se apliquen coeficientes de la Policía Nacional cuando existen unos propios que la Jefatura oculta", sostiene.

Entre las irregularidades que denuncia, ATAP señala comisiones de servicio "injustificadas", diferencias salariales de más de 500 euros entre agentes que realizarían las mismas funciones, el debilitamiento de la unidad nocturna al permitir que sus efectivos pasen al refuerzo y posibles vulneraciones de jornada. También cuestiona que haya agentes destinados a la Sala 092 con condiciones más favorables que las del personal habitual.

Sistena de accesi "a dedo"

El sindicato censura además que el sistema de acceso al refuerzo sea discrecional y "a dedo", en lugar de regirse por criterios objetivos de mérito, capacidad y antigüedad. También reprocha al Ayuntamiento que siga ignorando sentencias que, según ATAP, obligan a incluir festivos, fines de semana y nocturnidad en el complemento específico.

"No podemos permitir que el Ayuntamiento de Palma y la Jefatura conviertan la gestión de la Policía en un sistema arbitrario y abusivo", afirma el sindicato, que exige "la publicación por escrito de los coeficientes correctores y la equiparación de turnos" para poder negociar un refuerzo "justo, transparente" y ajustado a la legalidad.